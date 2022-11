À l'instar de Google Chrome, le navigateur Mozilla Firefox ne supportera plus Windows 7 et Windows 8.1 en 2023. Toutefois, aucune date précise n'est communiquée pour le moment.

Il y a quelques jours, on a appris que Google Chrome ne serait plus pris en charge sur Windows 7 et Windows 8.1 à partir du 7 février 2023. Aujourd'hui, il est question de Mozilla Firefox : l'équipe de développement hésite pour le moment, mais il y a deux hypothèses. Soit le support de Firefox sur les deux systèmes mentionnés précédemment pourrait s'arrêter au premier trimestre 2023, soit il pourrait être maintenu un peu plus longtemps : jusqu'en août 2023 (pour se caler sur la nouvelle version ESR - Extended Support Release).

Note : l'arrêt du support implique que Firefox ne recevra plus de mises à jour de sécurité, mais il reste utilisable.

L'équipe de développement de Firefox explique qu'elle gagnerait du temps à ne plus faire les tests sous Windows 7 à chaque fois qu'une nouvelle version est disponible. À l'inverse, elle indique également que ce n'est pas gênant de maintenir le support un peu plus longtemps, car Windows 7 reste un système très utilisé.

En effet, comme je l'évoquais dans un autre article en évoquant les chiffres du site StatCounter, Windows 7 est encore utilisé par 10,68% des ordinateurs à l'échelle mondiale. On ne peut pas en dire autant de Windows 8.1 qui a une part de marché nettement inférieure : seulement 2,7%. À titre de comparaison, la part de marché de Windows 11 au niveau mondial est de 13,56% !

Pour rappel, Windows 7 n'est plus sous support Microsoft depuis le 14 janvier 2020, tandis que Windows 8.1 ne sera plus pris en charge par Microsoft à partir du 10 février 2023. Avec l'arrêt de la prise en charge par les principaux navigateurs du marché, il est plus que jamais temps de passer sur un système plus récent ! Le fait d'utiliser un système non jour et un navigateur non à jour expose d'autant plus les utilisateurs.

