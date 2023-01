Alors qu'il fascine autant qu'il inquiète, ChatGPT devrait devenir encore plus précis, complet et performant dans les mois à venir ! Pourquoi ? Voici ce qu'il faut savoir !

Actuellement, ChatGPT s'appuie sur le modèle de langage d'OpenAI associé au "GPT-3.5", et dans les mois à venir, ChatGPT devrait passer sur "GPT-4", actuellement en cours de développement. Pour bien comprendre la différence et le potentiel de cette nouvelle version, il suffit de s'intéresser aux nombres de paramètres :

Si l'on regarde l'image ci-dessous, on voit que la différence est... tout simplement énorme !

GPT-4 is going to launch soon.

And it will make ChatGPT look like a toy...

→ GPT-3 has 175 billion parameters

→ GPT-4 has 100 trillion parameters

I think we're gonna see something absolutely mindblowing this time!

And the best part? 👇 pic.twitter.com/FAB5gFjveb

— Simon Høiberg (@SimonHoiberg) January 11, 2023