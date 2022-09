Geoffrey Sauvageot-Berland

Ingénieur Diplômé par l’Etat en Informatique et Cybersécurité. Généraliste ; à l'origine, administrateur systèmes et réseaux, j’occupe actuellement un poste d’auditeur en sécurité offensive. J’apprécie également la programmation/automatisation. - Fondateur du blog : "Le guide du secops".

geoffreysb has 20 posts and counting.See all posts by geoffreysb