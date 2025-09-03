I. Présentation

Affûtez vos compétences en administration système Linux en résolvant des pannes concrètes directement depuis votre navigateur, grâce à la plateforme SadServers.

Dans le quotidien d'un professionnel de l'informatique, savoir diagnostiquer et résoudre un incident technique est une compétence importante. Surtout, c'est une situation réelle à laquelle tout le monde est confronté à un moment donné. La plateforme SadServers se présente comme un terrain de jeu pour s'entraîner au dépannage sur des systèmes Linux, au travers différents scénarios et différents niveaux de difficulté.

II. Découverte de SadServers

SadServers est une solution SaaS qui permet aux utilisateurs de mettre à l’épreuve leurs compétences en dépannage Linux (système, Docker, Kubernetes, etc.) sur de vrais serveurs, dans un esprit "Capture the Flag". Ce sera l'occasion de tester vos compétences pour la gestion des services, l'analyse de logs, le diagnostic de problèmes de connectivité, de permissions ou d'espace disque, ou encore des problèmes de performance.

La plateforme peut être utilisée gratuitement, car certains scénarios sont disponibles pour tous les utilisateurs. Pour aller plus loin, et aussi accéder à des fonctionnalités supplémentaires, un abonnement est proposé à 5 dollars par mois.

Comment ça marche ? Pas besoin d’installer quoi que ce soit sur votre machine (même si une connexion SSH est possible) : tout se fait en ligne.

1 - Choisir un scénario

Parcourez la liste des cas proposés, classés par niveau de difficulté. Chaque scénario illustre une situation réaliste qu’un administrateur système peut rencontrer : un service qui refuse de démarrer, un processus gourmand qui perturbe le serveur, un site web inaccessible ou encore des lenteurs inexpliquées.

Ci-dessous un exemple de scénario, considéré comme facile. Vous devez identifier quel programme écrit continuellement dans le fichier /var/log/bad.log , car ceci risque, à terme, de remplir l'espace disque. Une fois ce programme identifié, vous devez l'arrêter.

L'architecture de fonctionnement et tous les scénarios sont présentés en détail sur le GitHub du projet.

2 - Démarrer l’environnement

Dès que vous avez fait votre choix, la plateforme crée automatiquement une machine virtuelle accessible depuis un terminal web. Cette étape est rapide et prend environ une minute.

3 - Diagnostiquer et corriger

Dans la majorité des cas, vous avez un accès root complet à la machine. À vous d’utiliser les commandes et outils disponibles sur la machine ( journalctl , systemctl , ss , df , top , lsof , etc.) pour identifier la cause du problème et appliquer la solution appropriée.

4 - Obtenir de l’aide ou proposer une solution

Si vous bloquez, un système d’indices peut vous mettre sur la voie. Et, une fois l’exercice terminé (ou si vous souhaitez simplement vérifier), vous pouvez consulter une explication détaillée du problème ainsi que sa résolution. Si vous pensez avoir réussi, vous pouvez cliquer sur le bouton "Check My Solution" : vous saurez alors si votre mission est accomplie ou non. Chaque mission réussie vous permettra de gagner des points.

Pour résoudre un problème, vous n'aurez pas toute la journée : un chronomètre est également présent pour vous motiver à résoudre l'incident dans un temps imparti, ajoutant une touche de réalisme similaire à la gestion d'un incident de production. Ceci peut aussi être intéressant pour préparer un examen.

III. Conclusion

SadServers est une bonne ressource pédagogique pour les professionnels de l'informatique et les étudiants. En proposant des scénarios de pannes réalistes et un environnement interactif, la plateforme offre un moyen efficace de s'entraîner.

Si vous souhaitez évaluer vos compétences, rendez-vous sur le site officiel. Plus de 500 000 serveurs ont déjà été créés depuis le lancement de cette plateforme.

Qu'en pensez-vous ?