Microsoft Teams accueille désormais ses 4 premiers jeux, accessibles directement depuis le client Teams notamment pendant les réunions. L'objectif ? Améliorer la productivité en créant des liens entre les salariés au travers de sessions de jeux !

Si vous et vos collègues, vous avez l'habitude du travail à distance et de vous croiser au sein de réunions virtuelles, vous allez pouvoir aussi partager des sessions de jeux ensemble ! En effet, Microsoft a introduit l'application "Games for Work" à Microsoft Teams. Développée par un studio Xbox nommé Microsoft Casual Games, cette nouvelle application pour Teams donne accès à 4 jeux : IceBreakers, Wordament, Le Démineur et Solitaire. Des jeux simples, accessibles à tous et bien sûr multijoueurs : de 2 à 250 joueurs ! Le billard et le baby-foot ont désormais de nouveaux concurrents... Et ces jeux devraient plaire aux start-ups (et peut-être à ceux qui s'ennuient en réunion).

Sans publicité, ces jeux sont accessibles au travers du client Microsoft Teams pour ordinateur et pour mobile, et ils ne sont pas choisis au hasard : chaque jeu met l'accent sur un élément différent du renforcement de l'esprit d'équipe. Microsoft estime qu'une équipe qui joue aux jeux vidéo sera plus productive : "Les jeux favorisent la créativité, la collaboration et la communication de manière puissante et unique, et nous sommes impatients de voir comment l'application Games for Work sur Microsoft Teams inspire la productivité et aide à favoriser les connexions sur le lieu de travail."

L'application Games for Work est accessible pour les utilisateurs de Teams en version Entreprise ou Education. Autrement dit, pour les utilisateurs dans un environnement Office 365 / Microsoft 365. Pour visualiser cette application dans Teams, vous pouvez utiliser ce lien.

Par la suite et en fonction du retour des utilisateurs, l'entreprise américaine va probablement ajouter de nouveaux jeux supplémentaires. Microsoft parle bien de jeux occasionnels et ne souhaite pas que Teams devienne une plateforme où l'on se connecte uniquement pour jouer... "Games for Work est une application pilote et ses performances ainsi que les réactions des utilisateurs influenceront la feuille de route des jeux occasionnels dans Microsoft Teams."

Source