Exchange Online – Passez au module EXO V3 de PowerShell avant juin 2023 !

À partir de juin 2023, Microsoft va bloquer l'utilisation du protocole Remote PowerShell dans Exchange Online. Cela ne signifie pas qu'il ne sera plus possible d'interagir avec Exchange Online via PowerShell, mais qu'il falloir passer sur la dernière version du module : Exchange Online V3.

Au mois d'octobre dernier, Microsoft a fait part de sa décision d'éliminer l'authentification basique (Basic Authentication) afin de passer sur l'authentification moderne pour tout le monde et de renforcer la sécurité des comptes Microsoft 365. Ce changement s'applique aux différents types de connexions : MAPI, Exchange ActiveSync, IMAP, POP, RPC, Exchange Web Services (EWS), Offline Address Book ainsi que Remote PowerShell. C'est ce dernier point qui nous intéresse aujourd'hui.

Depuis plusieurs mois, Microsoft a mis en ligne le module Exchange Online V3 (EXO V3) et ce dernier s'appuie sur l'API REST. Plus sécurisée que les deux versions précédentes, cette nouvelle version présente l'avantage de supporter l'authentification moderne : elle va donc devenir incontournable puisque Microsoft va désactiver la Basic Authentication en juin 2023. Plus précisément, la désactivation va commencer à partir du 1er juin 2023 et elle sera effective sur tous les tenants au 1er juillet 2023.

Microsoft précise que vous devez installer le module EXO V3 et que vous devez établir la connexion avec le cmdlet Connect-ExchangeOnline à la place de New-PSSession. Par ailleurs, le paramètre "-UseRPSSession" ne doit plus être utilisé, et avant d'installer la nouvelle version, vous pouvez désactiver l'ancienne en exécutant avec les droits admin la commande ci-dessous :

Uninstall-Module ExchangeOnlineManagement

Vous pouvez retrouver l'annonce officielle avec tous les détails sur le site de Microsoft.

Si vous désirez apprendre à installer le module Exchange Online V3, vous pouvez lire ce tutoriel : PowerShell - Exchange Online V3. Ne vous laissez pas surprendre et mettez à jour vos scripts dès maintenant pour éviter d'avoir à traiter cette mise à jour en urgence à l'été prochain ! 😉