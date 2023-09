Microsoft a pris la décision d'arrêter Visual Studio for Mac ! La version actuelle sera la dernière et son support prendra fin le 31 août 2024. Voici ce qu'il faut savoir !

Depuis de nombreuses années, les utilisateurs de Mac pouvaient bénéficier de l'IDE Visual Studio pour effectuer du développement d'applications. Microsoft le faisait évoluer régulièrement, et pas plus tard que l'année dernière, l'application a eu le droit à une mise à jour majeure pour intégrer une interface native, améliorer les performances avec les processeurs Apple et prendre en charge les fonctions d'accessibilité de macOS. Cette décision de Microsoft devrait donc étonner les utilisateurs de Visual Studio for Mac.

Jusqu'au 31 août 2024, Visual Studio for Mac continuera de recevoir des mises à jour de sécurité pour corriger les éventuelles vulnérabilités. Ensuite, Microsoft ne proposera plus la moindre mise à jour puisque ce produit sera abandonné. Microsoft continuera également à fournir des mises à jour pour que les frameworks .NET 6, .NET 7 et Mono restent opérationnels sur ce système.

Alternatives à Visual Studio for Mac

Tout d'abord, il y a Visual Studio Code ou VSCode pour les intimes, qui est devenu un logiciel phare chez Microsoft et qui continuera d'être pris en charge sur Windows, Linux et macOS. D'ailleurs, Microsoft met en avant cette application : "Bien que la décision ait été prise de retirer Visual Studio pour Mac, nous restons engagés envers nos développeurs sur Mac avec des alternatives telles que le kit de développement C# pour VS Code récemment annoncé et d'autres extensions qui vous permettront de profiter de nos investissements continus dans le développement .NET sur Mac."

Microsoft explique aussi qu'il est possible d'exécuter Visual Studio dans une machine virtuelle Windows qui tourne sur un Mac, ou dans le Cloud Azure grâce à Microsoft Dev Box. Sinon, il y a d'autres alternatives qui ne proviennent pas de chez Microsoft, comme MonoDevelop, par exemple.

Source