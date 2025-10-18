Depuis le 14 octobre 2025, Microsoft ne prend plus en charge Exchange Server 2016 et Exchange Server 2019 : si vous utilisez un serveur de messagerie Exchange avec cette version, il est urgent d'agir.

Fin de support : quels impacts pour Exchange Server 2016 et 2019 ?

Microsoft a officiellement mis fin au support de deux versions majeures de sa solution de messagerie : Exchange Server 2016 et Exchange Server 2019. En effet, depuis le 14 octobre 2025, ces deux versions destinées aux serveurs on-premise ne sont plus prises en charge : plus aucun correctif de sécurité, de mise à jour de stabilité ou de support technique.

Par l'intermédiaire d'un article, Microsoft a précisé les conséquences de la fin du support :

Plus de correctifs de bugs susceptibles d’affecter les performances et la fiabilité du serveur.

susceptibles d’affecter les performances et la fiabilité du serveur. Plus de correctifs de sécurité , laissant les systèmes vulnérables à d’éventuelles attaques (attention parce que le serveur Exchange est exposé !).

, laissant les systèmes vulnérables à d’éventuelles attaques (attention parce que le serveur Exchange est exposé !). Plus de mises à jour de fuseaux horaires.

Même si les serveurs Exchange continueront de fonctionner, leur utilisation après cette date peut représenter un risque important. Des vulnérabilités sont très régulièrement corrigées, et nous ne sommes jamais à l'abri d'une faille critique : on se souvient encore de la faille ProxyShell exploitée par certains ransomwares.

Migration Exchange : que faire ?

Si vous utilisez l'une de ces versions d'Exchange Server et que vous souhaitez continuer l'aventure avec une solution Microsoft, vous avez deux solutions :

👉 Migrer vers Exchange Online (Microsoft 365)

La firme de Redmond recommande la migration vers le Cloud, sans surprise. L'accès à Exchange Online nécessite des abonnements Microsoft 365 et la principale différence, c'est que l'infrastructure est gérée par Microsoft. Vous gardez la main sur l'administration de la solution de messagerie, mais l'hébergement est assuré par Microsoft.

👉 Mettre à niveau vers Exchange Server Subscription Edition (SE)

Pour ceux qui souhaitent conserver une infrastructure locale, Exchange Server SE, disponible depuis juillet 2025, représente l’évolution naturelle. À ce sujet :

Les entreprises avec Exchange 2019 peuvent effectuer une mise à niveau sur place (in-place upgrade) .

peuvent effectuer une . Les entreprises avec Exchange 2016 devront réaliser une migration parallèle (side-by-side upgrade).

"Si vous avez encore Exchange Server 2013 ou une version antérieure dans votre organisation, vous devez d'abord le supprimer avant d'installer Exchange Server 2019 CU15 ou de mettre à niveau vers Exchange Server SE.", précise Microsoft.

Rappelons que Microsoft a également mis fin au support d'Office 2016 et Office 2019 :

Source