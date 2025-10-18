Depuis le 14 octobre 2025, les suites bureautiques Office 2016 et Office 2019 ne bénéficient plus d’aucune mise à jour de sécurité ni d’assistance technique. En effet, le support est officiellement terminé. Vers quelles versions se tourner à présent ? Réponse dans cet article.

Fin de vie pour Office 2016 et 2019 : les applications concernées

L’arrêt du support signifie que Microsoft ne publiera plus de correctifs de sécurité, de mises à jour de stabilité ou d’assistance technique pour les applications suivantes : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Project, Publisher, Visio, Skype for Business (versions 2016 et 2019).

Au même titre que pour Windows, l'absence de correctifs de sécurité expose les machines sur lesquelles la suite Microsoft Office est installée. En effet, continuer à utiliser ces versions, désormais obsolètes, expose les organisations à des vulnérabilités plus ou moins importantes, et qui seront découvertes dans les prochains mois. Microsoft insiste : "Si vous utilisez encore ces versions, c’est le moment de planifier votre transition vers une solution supportée."

Microsoft 365 ou Office LTSC 2024 : deux solutions pour l’avenir

A. Microsoft 365 : la voie vers le cloud et l’IA

Sans surprise, Microsoft met en avant Microsoft 365 puisque certains abonnements permettent d'obtenir un accès à la suite Microsoft 365 Apps. Cette version est la plus à jour, puisqu'elle évolue régulièrement et elle bénéficie des dernières innovations de Microsoft. Cela signifie aussi que si vous arrêtez votre abonnement Microsoft 365, vous perdez l'accès aux applications.

Voici quelques points clés au sujet de cette version :

Applications Web et locales sur votre PC (Word, Excel, PowerPoint, Teams) installables sur jusqu’à 5 PC, 5 tablettes et 5 smartphones par utilisateur,

(Word, Excel, PowerPoint, Teams) installables sur jusqu’à 5 PC, 5 tablettes et 5 smartphones par utilisateur, Mises à jour régulières et continues selon le cycle prévu par Microsoft,

et continues selon le cycle prévu par Microsoft, Accès à l’IA avec Microsoft 365 Copilot

avec Avantageuse si vous exploitez les autres services de l'écosystème Microsoft, dont OneDrive et SharePoint.

B. Office LTSC 2024 : la solution perpétuelle

Pour les entreprises ou les particuliers qui n'ont pas envie de basculer vers le cloud ou de payer un abonnement récurrent, Microsoft propose toujours une version perpétuelle : Office LTSC 2024, la dernière version sortie le 18 septembre 2024. La version Standard donne accès aux applications habituelles : Excel, Word, PowerPoint, OneNote et Outlook. En complément, la version Professional Plus comprend Access.

Cette version est supportée par Microsoft jusqu'au 9 octobre 2029, donc elle peut être utilisée sereinement pendant plusieurs années. Dans le même esprit, il y a aussi la version Office LTSC 2021, mais le support se termine dans environ 1 an : le 13 octobre 2026. Une information à considérer au moment de choisir.

Enfin, sachez que le support d'autres produits Microsoft a aussi pris fin : Exchange Server 2016, Exchange Server 2019, Skype for Business Server 2015, Skype for Business Server 2019.

