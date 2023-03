La fondation Mozilla est revenue sur sa décision d'arrêter la prise en charge de Firefox sur Windows 7 et Windows 8.1 en 2023. Voici le nouveau planning qui reste tout de même incertain.

Alors que Google Chrome n'est plus pris en charge sur Windows 7 et Windows 8.1 depuis le 7 février 2023, et que Mozilla devait suivre le même chemin avec Firefox, les choses ont changé.

Désormais, les personnes qui utilisent encore Windows 7 et Windows 8.1 pourront encore en profiter jusqu'en 2024. En effet, Mike Kaply, ingénieur logiciel chez Mozilla, a annoncé que Firefox serait pris en charge sur ces deux systèmes d'exploitation au moins jusqu'au troisième trimestre 2024.

Toutefois, il faudra se tourner vers la version ESR du navigateur, et plus particulièrement Firefox 115 ESR qui prendra en charge Windows 7 et Windows 8.1 à coup sûr. Les versions ESR évoluent moins rapidement et bénéficient d'un support plus long (ESR = Extended Support Release). Dans l'outil Bugzilla, Mike Kaply a précisé : "Je ne peux pas dire quand nous supprimerons la prise en charge de Windows 7 / Windows 8."

Pour rappel, à partir du moment où le navigateur Firefox ne sera plus pris en charge par Mozilla, il restera utilisable, mais il n'y aura plus de mises à jour. C'est donc une absence de mises à jour de sécurité qui attend les utilisateurs. Plus globalement, il est déconseillé de continuer à utiliser Windows 7 et Windows 8.1 sur des machines connectées à Internet, car ces deux systèmes ne sont plus pris en charge par Microsoft : plus de mises à jour.

D'après le site StatCounter, Windows 7 est encore utilisé par 3,73% des ordinateurs à l'échelle mondiale, tandis que Windows 11 dépasse désormais les 20%. Parmi ces utilisateurs, environ 13,4% utilisent encore le navigateur Mozilla Firefox, d'après les statistiques disponibles à cette adresse.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle fera plaisir à ceux qui comptaient garder leur poste de travail sous Windows 7 ou Windows 8.1 encore quelques mois...

Source