Focus sur un métier qui recrute : développeur web

Vous êtes passionné par la Tech et vous souhaiteriez en faire votre métier ? Travailler dans le développement web peut vous permettre de réaliser cet objectif tout en offrant de nombreux avantages. Pour faciliter l'accès au métier, l'école O'clock a mis au point un parcours d'apprentissage adapté à chaque profil. En téléprésentiel, professionnalisantes, accessibles sans prérequis : découvrez les avantages de ces formations innovantes !

Développeur web : un métier de plus en plus prisé

Avec la démocratisation d'Internet et l'accélération des nouvelles technologies, la plupart des secteurs d'activité ont développé une présence en ligne. Depuis cette révolution numérique, les métiers du web ont connu un essor fulgurant et se démarquent aujourd'hui comme des métiers porteurs, qui ne cessent d'évoluer et prennent de plus en plus de place sur le marché du travail.

Parmi ces métiers, celui de développeur web attire de plus en plus de jeunes talents, mais aussi de nombreuses personnes en situation de reconversion professionnelle. Et pour cause, il présente de nombreux avantages :

De nombreuses entreprises recrutent des développeurs, soit sur des postes en interne chez l'annonceur pour assurer le maintien des projets de la société, soit en agence dans les Entreprises de Services du Numérique (ESN).

La rémunération est attrayante : environ 2.400 euros brut en moyenne pour les débutants, et plus encore pour les professionnels ayant réussi à se spécialiser et à élargir leurs compétences.

Le développement regroupe des activités variées comme la création, la maintenance ainsi que la refonte de sites internet et d'applications, ou encore la formation des utilisateurs et des clients.

L'accessibilité des formations, permise par les méthodes innovantes des écoles spécialisées, facilite l'accès au métier.

En tant qu'experts des langages informatiques et de la programmation, les développeurs web sont indispensables à tout projet informatique et à toute structure (publique ou privée) dont les activités sont partiellement ou complètement numérisées.

O'clock : l'école qui démocratise l'accès au développement web

Une formation accessible avec la formule téléprésentielle

Toutes les formations O'clock sont basées sur la méthode innovante du téléprésentiel, qui s'est largement diffusée après la crise sanitaire et les confinements successifs. L'objectif est simple : allier la qualité d'une formation classique en présentiel et la commodité du télétravail. Concrètement, chez O'clock, les étudiants disposent d'une interface d'apprentissage optimisée qui inclut :

Une fenêtre de visioconférence, pour faciliter les échanges et bénéficier d'une véritable relation humaine ;

Une fenêtre de présentation diaporama, pour suivre facilement le cours et les explications ;

Une fenêtre de code, pour travailler la pratique ;

Un fil de discussion, pour faciliter les échanges avec toute la classe en temps réel.

Le téléprésentiel simplifie grandement l'accès aux cours, car il permet à tous de se connecter depuis n'importe où, et démocratise ainsi l'accès au développement web.

Un apprentissage complet et professionnalisant adapté aux débutants

Avec l'école O'clock, les cours théoriques permettent d'acquérir le panel de connaissances fondamentales pour bien comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Les formations professionnalisantes sont également axées sur des cas pratiques, ce qui est très apprécié par les recruteurs.

Accessibles aux débutants avec une bonne dose de motivation, elles proposent des cursus complets qui guident les étudiants de leurs premiers pas en développement à leur premier emploi en tant que développeur.

Des formations pour tous les profils chez O'clock

O'clock propose 9 formations autour du développement web : quel que soit votre profil, votre niveau, vos attentes, il y en a forcément une qui est faite pour vous !

Il existe tout d'abord deux formations courtes de trois mois. La formation socle permet d'apprendre les fondamentaux du développement web : les compétences de base en programmation informatique et les connaissances des enjeux liés à la conception web. La formation socle Fullstack JavaScript est, comme son nom l'indique, une version orientée vers JavaScript. Ce langage de programmation est très apprécié sur le marché en raison de sa flexibilité et de la grande richesse de son écosystème.

Trois formations, également conçues pour les débutants, permettent d'aller plus loin avec un programme de cours enrichi, l'obtention d'un titre professionnel Développeur Web et Web Mobile reconnu par l'État et un accompagnement à la recherche du futur poste de développeur. La formation Développeur Web PHP s'adresse aux personnes en situation de reconversion souhaitant acquérir sur 6 mois des compétences permettant de trouver un premier emploi dans le secteur du développement. La formation Développeur Fullstack JavaScript représente son pendant, avec une spécialisation légèrement différente orientée sur le traitement des données.

La formation Développement Web et Accessibilité, plus longue, est pensée comme un cursus permettant de développer un environnement web accessible. Cette spécialisation vise à acquérir de réelles notions sur l'accessibilité, et ajoute une dimension humaine aux aspects techniques du développement.

Trois autres formations, réservées aux initiés, permettent aux développeurs de se spécialiser et de développer de nouvelles compétences : en maîtrisant la bibliothèque React de JavaScript, le framework PHP Symfony ou encore la gestion de données (Big Data).

Enfin, O'clock propose aussi une formation en alternance qui allie suivi pédagogique et première expérience en entreprise.