FranceConnect prend en charge France Identité : qu’est-ce que ça change ?

Il y a quelques jours, le gouvernement a fait une annonce intéressante au sujet de FranceConnect : la prise en charge de l'application France Identité, directement liée à la carte d'identité française. Qu'est-ce que ça change ? Faisons le point.

Pour rappel, FranceConnect est un dispositif mis à disposition par le gouvernement afin de permettre aux utilisateurs de s'authentifier facilement sur les différents services publics (ainsi que sur certains services externes). Par exemple, un utilisateur peut s'authentifier sur le site Améli par l'intermédiaire de son compte des Impôts, grâce à FranceConnect.

Désormais, FranceConnect va accepter une nouvelle méthode d'authentification : France Identité. Par l'intermédiaire d'un communiqué, le gouvernement a fait cette annonce : "À compter du 21 novembre 2022, l’application France Identité devient un fournisseur d’identité au sein de FranceConnect". Pour ceux qui ne connaissent pas France Identité, il s'agit d'une application officielle mise à disposition par le gouvernement qui a pour objectif d'intégrer les données de sa carte d'identité sur son smartphone.

En matière d'authentification, qu'est-ce que ça change ? Et bien, en comparaison de l'authentification grâce à un couple "nom d'utilisateur + mot de passe", le service France Identité est plus sécurisé. En effet, il n'y a plus de nom d'utilisateur puisqu'il est remplacé par la carte d'identité au format numérique ! Le gouvernement précise : "Grâce à l’application France Identité, plus besoin d’identifiant et de mot de passe, la carte d’identité et le code personnel à six chiffres les remplacent." - Le code personnel fait office de second facteur d'authentification, et c'est activé par défaut. Dans le cas où il y a trois tentatives de connexion infructueuses, la carte est bloquée et il faut vérifier de nouveau son identité pour la débloquer.

La mauvaise nouvelle, c'est que vous devez disposer d'une carte d'identité "nouvelle génération" (format carte bancaire avec une puce) afin de pouvoir utiliser l'application France Identité, et donc par extension, cette nouvelle méthode d'authentification. Ensuite, cela semble assez simple dans la pratique comme le prouve cette procédure publiée par le gouvernement :

Cliquer sur le bouton France Connect et choisir l’option « Se connecter en utilisant ma carte d’identité ».

Scanner un QR code depuis son application mobile France Identité et consentir à l’envoi de ses informations personnelles. NB : Si la connexion a lieu depuis le mobile, l’usager devra juste cliquer sur « Ouvrir l’application ».

Taper son code personnel et lire sa carte d’identité en sans contact

