Free Mobile a décidé d'innover en devenant le premier opérateur à intégrer un service de VPN à ses forfaits mobiles. Ce service baptisé Free mVPN est proposé sans surcoût pour les abonnés Forfait Free 5G et Série Free. Faisons le point sur cette annonce.

Free mVPN : un VPN plugué directement sur le réseau mobile

Le service de VPN de Free Mobile est différent d'autres services VPN pour une raison simple : il n'y a pas d'application à télécharger, ni même à configurer ou à mettre à jour. Free mVPN s'active directement depuis l'Espace Abonné mobile ou l'application Free. Autrement dit, un clic suffit pour démarrer la protection.

Ce fonctionnement s'explique par une intégration directement au cœur du réseau de l’opérateur. Quand le service est actif, une session dure 12 heures et se désactive automatiquement (même si vous pouvez l'arrêter manuellement). Le service Free mVPN est inclus dans les forfaits mobiles éligibles, ce qui le rend accessible à des millions d'abonnés sans débourser un centime de plus.

Même si Free mVPN est gratuit, il n'y a pas de limite pour autant : il n’y a pas de quota spécifique lié à son usage. À l'usage, si l'utilisateur active le partage de connexion sur son smartphone, tous les appareils connectés (laptops, tablettes, etc.) bénéficieront également du tunnel VPN. Il peut y avoir un intérêt sur des réseaux Wi-Fi publics (aéroport, hôtel, etc.).

Un VPN avec un filtre pour les contenus malveillants

Comme tout service de VPN, Free mVPN évoque mettre l'accent sur la confidentialité et la protection de vos données. Le service intègre également une fonctionnalité pour filtrer les sites web malveillants, notamment en lien avec du phishing. Par exemple, si un utilisateur clique sur un lien malveillant reçu par e-mail ou SMS, l’accès est automatiquement bloqué.

D'un point de vue technique, Free mVPN s'appuie sur DNS4EU, un service européen lancé récemment qui propose des serveurs DNS respectueux de la vie privée des utilisateurs (résolveurs), où il y a justement du filtrage de sites malveillants.

Autre point important, la sortie du VPN s'effectue via des serveurs situés en Europe, actuellement en Italie ou aux Pays-Bas : la France n'est pas citée. Cela devrait plaire à ceux qui veulent contourner les restrictions d'âge sur les sites pornographiques imposées par la France. Par la suite, Free va ajouter d'autres pays à sa liste et il sera possible de choisir le pays vers lequel la connexion doit sortir.

Pour l’heure, le service est disponible pour les abonnés Forfait Free 5G et Série Free, qu’ils soient sur iOS ou Android. Pour les titulaires d’un abonnement, une première activation est nécessaire depuis l'Espace Abonné pour autoriser le service sur la ligne.

Vous pourrez activer le VPN dans la gestion de vos options, comme le montre l'image ci-dessous. En principe, si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez directement sur la bonne page.

Personnellement, j'aurais préféré que Free Mobile améliore la qualité de son réseau mobile avant de s'attaquer à un marché qui n'est pas réellement le sien...

Qu'en pensez-vous ?

