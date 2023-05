C'est aujourd'hui que commencent les French Days du printemps 2023 ! À cette occasion, la marque Dreame propose plusieurs modèles de robots aspirateurs à prix réduit. Une marque solide qui s'est fait une très bonne place sur ce marché.

Les offres proposées ci-dessous sont valides du 03 au 09 mai 2023, dans la limite des stocks disponibles. Pour avoir une idée du matériel de chez Dreame, y compris de la partie applicative (application Xiaomi), vous pouvez consulter mon test du Dreame L10S Pro.

Dreame L10s Ultra

Le Dreame L10s Ultra c'est le modèle le plus haut de gamme de cette marque. Il aspire et lave en un seul passage grâce à deux serpillières rotatives. Sa base est ultra complète puisqu'elle recharge le robot, vide le bac à poussière, nettoie et sèche les serpillières, ce qui en fait un appareil autonome. Il s'appuie sur l'IA pour effectuer une détection intelligente des objets, meubles et murs.

Son tarif habituel est de 1 199 euros, mais il passe à 899 euros à l'occasion des French Days 2023.

Dreame D10s Plus

Ce modèle peut aspirer (5 000 Pa) et laver en un seul passage, et il intègre un système de serpillière plus traditionnel. Sa base sert à le recharger, mais aussi à vider le bac à poussière avec un sac qui peut, en principe, résister pendant 65 jours avant d'être plein.

Son tarif habituel est de 569 euros, mais il passe à 459 euros à l'occasion des French Days 2023.

Dreame D10s

Similaire au modèle "Plus" présenté ci-dessus, à la différence que sa base sert uniquement à recharger sa batterie. Sinon, il propose les mêmes fonctionnalités, la même puissance d'aspiration et la même autonomie (280 minutes).

Son tarif habituel est de 349 euros, mais il passe à 299 euros à l'occasion des French Days 2023.

Dreame D10 Plus

Le modèle Dreame D10 Plus est un peu moins puissant (4000 Pa) et avec une autonomie inférieure (170 minutes), mais il a un rapport qualité/prix super intéressant. En effet, il intègre une base qui sert à la recharger, mais aussi à vider le bac à poussière.

Ce modèle et celui ci-dessous sont deux modèles phares de chez Dreame. Ils ne sont pas en promotion pour le moment (à surveiller dans les prochaines heures), mais le tarif est intéressant. Le Dreame D10 Plus est proposé à 349 euros.

Dreame D9 Max

Pour une première expérience dans le monde des robots aspirateurs sans se ruiner, ce modèle est un bon choix. Il est capable d'aspirer et de laver en seul passage comme ses compères, avec une puissance d'aspiration de 4 000 Pa, une autonomie de 150 minutes et un système de cartographie accessible via l'application. Sa base sert uniquement à le recharger.

Ce modèle est proposé à 279 euros et il faudra surveiller le tarif dans les prochaines heures pour détecter une éventuelle baisse de prix.

Note : sur Cdiscount.com, il y a le code promo "15DES149" qui permet d'obtenir 15 euros de réduction dès 149 euros d'achat.

J'essaierai de publier d'autres bons plans dans la journée et dans la semaine.