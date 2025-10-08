09/10/2025
IT-Connect » Actualités » Actu Cybersécurité » Fuite de données chez Discord : noms d’utilisateurs, messages, pièces jointes…

Fuite de données Discord Zendesk 20 septembre 2025
Actu Cybersécurité

Fuite de données chez Discord : noms d’utilisateurs, messages, pièces jointes…

Florian BURNEL 0 commentaire

Discord, la plateforme de messagerie adorée des gamers et de millions d'autres utilisateurs, a été la cible d'une cyberattaque le 20 septembre dernier. L'intrusion n'aurait pas touché l'infrastructure principale de Discord, mais une solution externe utilisée par son service client, en l'occurrence Zendesk. Faisons le point.

Une fuite de données personnelles : les utilisateurs impactés !

Le 20 septembre 2025, des pirates informatiques sont parvenus à s'introduire sur l'outil utilisé par le service client de Discord. L'infrastructure de Discord en elle-même n'est pas impactée : "Cette personne non autorisée n'a pas accédé directement à Discord.", précise le communiqué de Discord.

Grâce à cet accès, ils ont pu mettre la main sur les données personnelles d'utilisateurs :

  • Nom d'utilisateur et nom réel.
  • Adresses e-mail et adresses IP.
  • Messages et pièces jointes envoyés au service client, ce qui peut inclure des images.
  • Informations de paiement partielles (type de paiement, les quatre derniers chiffres de la carte de crédit et l'historique des achats).

Discord a envoyé une notification par e-mail aux utilisateurs concernés afin de les avertir de cette intrusion et de l'impact sur leurs données personnelles. Discord précise aussi que pour certains utilisateurs, il y aurait aussi des documents d'identité (passeport, permis, etc.). Cela fait tout de même beaucoup d'informations...

Dans son communiqué, Discord n'a pas précisé combien d'utilisateurs ont été impactés par cette fuite de données. On peut imaginer que ce soit limité aux utilisateurs qui ont pris contact avec le service client. Rappelons au passage que Discord compte plus de 200 millions d'utilisateurs actifs chaque mois.

"La partie non autorisée a ensuite eu accès aux informations d'un nombre limité d'utilisateurs qui avaient contacté Discord par l'intermédiaire de notre service clientèle et/ou de nos équipes de confiance et de sécurité.", précise Discord.

Il est également précisé que les pirates n'ont pas eu accès aux mots de passe des utilisateurs, donc il n'y a pas forcément de nécessité à renouveler votre mot de passe en urgence.

Qui est à l'origine de cette attaque ?

Selon BleepingComputer, le groupe de pirates Scattered Lapsus$ Hunters a d’abord revendiqué l’attaque, avant de revenir sur ses déclarations en affirmant qu’elle avait en réalité été menée par un autre groupe avec lequel il entretient des liens. Dans tous les cas, les pirates ont pu mettre la main sur ces informations en accédant à l'environnement Zendesk de Discord, une plateforme de gestion de tickets de support client.

Enfin, il est à noter que les pirates ont émis une demande de rançon à Discord, en échange de la non-divulgation des données dérobées. Si celle-ci n'a pas été payée, on peut donc s'attendre à ce que les données soient publiées prochainement...

Source

author avatar
Florian BURNEL Co-founder of IT-Connect
Ingénieur système et réseau, cofondateur d'IT-Connect et Microsoft MVP "Cloud and Datacenter Management". Je souhaite partager mon expérience et mes découvertes au travers de mes articles. Généraliste avec une attirance particulière pour les solutions Microsoft et le scripting. Bonne lecture.
Voir la bio complète
social network icon social network icon
Partagez cet article Partager sur Twitter Partager sur Facebook Partager sur Linkedin Envoyer par mail

Vous pourrez aussi aimer

Nouveau Outlook - Synchro e-mails identifiants chez Microsoft

Le nouvel Outlook copie vos données vers les serveurs Microsoft, y compris pour les comptes Gmail

Florian BURNEL 3
BLUFFS attaques Bluetooth novembre 2023

BLUFFS : ces nouvelles attaques Bluetooth exposent des milliards d’appareils !

Florian BURNEL 0

Près de 12 000 firewalls Juniper sont vulnérables à cette faille de sécurité récente !

Florian BURNEL 0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.