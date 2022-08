Le minage de bitcoins est un processus qui soutient le réseau Bitcoin et récompense les participants avec de la monnaie Bitcoin. Le minage de bitcoins est un processus très technique qui nécessite une puissance de calcul importante. Toutefois, grâce à une communauté forte qui soutient un système monétaire ouvert et décentralisé, presque tout le monde peut extraire des bitcoins. Il vous suffit d'investir dans un équipement dédié au minage de bitcoins et d'apprendre à gérer votre propre opération de minage. Cependant, il est important de tempérer vos attentes quant aux gains que vous pouvez réaliser. L'équipement de minage de bitcoins est coûteux et les mineurs de bitcoins nécessitent beaucoup d'électricité. Néanmoins, si vous abordez le minage de Bitcoin de manière stratégique, vous pouvez peut-être gagner un peu d'argent tout en soutenant l'écosystème Bitcoin.

Points essentiels à retenir

Les mineurs de Bitcoin valident les transactions sur le réseau Bitcoin et sont payés en Bitcoin. C'est ce qu'on appelle le minage.

Les mineurs de Bitcoin sont en compétition les uns avec les autres pour résoudre des équations mathématiques complexes.

Il est possible de miner des bitcoins chez soi, mais vous risquez de dépenser plus que vous ne gagnez.

Les mineurs rentables possèdent souvent de nombreux appareils de minage et travaillent ensemble dans des pools de minage.

Qu'est-ce que le minage de bitcoins ?

Le minage est le processus technologique qui permet de traiter les transactions en bitcoins et de frapper de nouveaux bitcoins. Le minage de Bitcoin ajoute de nouveaux blocs à la blockchain, un registre public électronique qui suit chaque transaction de Bitcoin. La blockchain de Bitcoin est exploitée et maintenue par les mineurs de Bitcoin. La récompense pour la validation d'un bloc est de 6,25 BTC, qui devrait diminuer à mesure que le nombre de bitcoins minés se rapproche de son offre totale de 21 millions. Vous pouvez suivre le cours du Bitcoin sur KuCoin. Les mineurs de bitcoins peuvent travailler seuls ou dans des pools de mineurs pour gagner des récompenses en bitcoins. Le minage de bitcoins nécessite une grande puissance de calcul et l'organisation en groupes de mineurs est un moyen de miner la crypto-monnaie avec plus de succès. Les pools de minage de bitcoins connectent de nombreux ordinateurs en un seul réseau de mineurs et lorsque le réseau valide un bloc, les récompenses en bitcoins sont réparties entre les participants du pool.

Les mineurs de bitcoins utilisent du matériel de minage pour générer un nouveau bloc de bitcoins toutes les 10 minutes. Pour le minage de bitcoins en solitaire, voici les étapes de base à suivre :

A. Créer un portefeuille Bitcoin dédié

Quand vous réussissez à valider un bloc de bitcoins, vous avez besoin d'un portefeuille de bitcoins valide pour être payé. Envisagez de créer un portefeuille dédié pour vos activités de minage de crypto-monnaies, distinct de tout autre investissement en bitcoins. Vous pouvez créer un ou plusieurs types différents de portefeuilles Bitcoin, tous avec des niveaux variables de commodité et de sécurité. En tant que mineur de bitcoins, vous voudrez peut-être créer un porte-monnaie matériel, le type le plus sûr, pour plus de sécurité. Sorti en 2016, le Ledger Nano S est le plus populaire de tous les portefeuilles physiques. Il est riche en fonctionnalités et convient aux traders de crypto-monnaies novices et avancés pour stocker, échanger et transférer d'énormes quantités de crypto-monnaies, notamment BTC, ETH et LTC.

B. Configurez votre matériel de minage

Une fois que votre matériel de minage est en place et que vous avez un portefeuille Bitcoin, vous pouvez installer et configurer votre logiciel de minage Bitcoin. Cela aussi nécessite quelques connaissances techniques, en particulier si vous associez plusieurs mineurs matériels pour augmenter votre capacité de minage de bitcoins. Certains matériels miniers ont un composant logiciel sous la forme d'une interface utilisateur graphique (GUI) qui vous permet d'utiliser une souris pour configurer le matériel. D'autres matériels miniers nécessitent une connaissance de la ligne de commande, une autre compétence informatique avancée couramment utilisée par les programmeurs et les développeurs. Prenez le temps d'examiner ce qui convient le mieux à vos besoins lorsque vous choisissez le logiciel de minage de Bitcoin adapté à votre matériel. Aujourd'hui, la plupart des mineurs de bitcoins utilisent des circuits intégrés spécifiques d'application SHA-256 (ASIC). Ceux-ci sont optimisés pour exécuter en continu l'algorithme de hachage SHA-256 que le bitcoin utilise pour trouver de nouveaux blocs.

C. Démarrer le minage

Vous pouvez commencer à extraire du minerai dès que vous téléchargez une copie locale de la blockchain de la crypto-monnaie que vous souhaitez extraire. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton de droite pour lancer officiellement le minage, vous pouvez faire une pause. Votre installation de minage fait tout le travail. Vous devez toujours vérifier périodiquement que votre plateforme est toujours en train de miner, mais vous n'avez pas à faire plus de travail vous-même. Votre matériel de minage peut miner des crypto-monnaies 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, même si vous êtes à un autre travail ou si vous dormez.

Conclusion : devriez-vous miner des bitcoins ?

Vous pouvez miner des bitcoins chez vous, mais cela ne signifie pas que vous devez le faire. L'offre de bitcoins est fixée à 21 millions et plus on en extrait, plus l'extraction devient difficile et coûteuse. Les grandes opérations de minage crypto sont généralement les plus fructueuses et les plus rentables. Votre vieil ordinateur de bureau ou portable n'est probablement pas de taille face à ces opérateurs sophistiqués. En tant que mineur solo, vous pouvez rejoindre un pool de minage de bitcoins où vous pouvez joindre vos prouesses informatiques à celles d'autres mineurs pour extraire collectivement des bitcoins.