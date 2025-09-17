Tous les utilisateurs professionnels de Microsoft 365 vont désormais bénéficier de l'assistant IA Copilot Chat, directement dans les applications Office, sans frais supplémentaire. Voici ce qu'il faut savoir sur ce changement.

Copilot Chat : un assistant à la disposition de tous les utilisateurs

L'assistant Copilot Chat débarque dans les applications de la suite Microsoft 365 Apps, qui regroupe les applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et OneNote. Cette intégration prend la forme d'un panneau latéral Copilot Chat qui se superpose aux documents, feuilles de calcul ou présentations.

L'objectif est simple : permettre à l'utilisateur de bénéficier de l'aide de l'IA sans avoir à changer d'application, grâce à l'intégration dans un panneau latéral. Surtout, les utilisateurs n'ont pas à acheter de licence supplémentaire. Copilot Chat est donc disponible auprès de millions d'utilisateurs.

Comme l'explique Seth Patton, directeur général du marketing produit pour Microsoft 365 Copilot : "Copilot Chat est un chat IA sécurisé basé sur le web - et maintenant, il est disponible dans les applications Microsoft 365. Il est conscient du contenu, ce qui signifie qu'il comprend rapidement ce sur quoi vous travaillez, adaptant les réponses au fichier que vous avez ouvert. Et il est inclus sans frais supplémentaires pour les utilisateurs de Microsoft 365."

Cette version gratuite est conçue pour améliorer le quotidien des utilisateurs, elle peut notamment :

Rédiger une réponse à un e-mail

Reformuler ou résumer des documents.

Aider à la création de présentations dans PowerPoint.

Analyser des feuilles de calcul Excel.

Etc...

Copilot Chat devrait aussi bénéficier de GPT-5, le modèle le plus récent, puisque ce dernier est en cours de déploiement.

Dès à présent, tous les utilisateurs avec un compte Entra peuvent bénéficier de Copilot Chat gratuitement, à condition d'avoir une licence adéquate. Autrement dit, tous les utilisateurs Microsoft 365 qui ont une licence professionnelle : Microsoft 365 Business Basic / Business Standard / Business Premium, Microsoft 365 A1 / A3 / A5, Office 365 A1 / A1 Plus / A3 / A5, etc... Vous pouvez consulter la liste complète sur cette page.

Donc, concrètement, Microsoft ne procède à aucune augmentation de prix pour les entreprises avec cette nouvelle intégration, contrairement à ce qui avait été fait pour les versions grand public.

La version payante de Copilot garde une longueur d'avance

Malgré l'arrivée de cette version gratuite dans les applications de Bureau (et plus uniquement sur le portail Web), Microsoft n'oublie pas sa licence premium. À 30 dollars par mois et par utilisateur, la licence complète de Microsoft 365 Copilot se doit de conserver des avantages qui la distinguent de l'offre de base. Elle offre notamment cette capacité à raisonner sur l'ensemble des données de travail, et non pas se limiter à un seul fichier.

"Les utilisateurs sous licence Copilot ont désormais accès aux agents Chercheur et Analyste dans Copilot, ce qui leur permet d'explorer des idées, d'analyser des données et de faire avancer leur travail plus rapidement.", précise Microsoft. De plus, les abonnés payants bénéficieront d'un accès privilégié aux dernières fonctionnalités.

La firme de Redmond rappelle aussi que ceux qui paient sont priorisés dans le traitement des réponses, avec "des temps de réponse plus rapides et une disponibilité plus constante, même pendant les périodes d'utilisation intensive."

Pour rappel, à partir d'octobre 2025, Microsoft s'apprête à déployer l'application Microsoft 365 Copilot auprès de tous les utilisateurs de la suite Microsoft 365 Apps (hors Europe).

