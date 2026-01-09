AI Overviews et AI Inbox, ce sont les noms des nouvelles fonctionnalités déployées auprès des utilisateurs de Gmail. L'objectif : permettre à chaque utilisateur d'interroger l'IA au sujet de sa boite e-mail. Mais promis, Google n'exploitera pas vos e-mails pour entrainer son modèle.

Google s'apprête à déployer l'intelligence artificielle Gemini dans les boites de réception Gmail. Une évolution majeure pour ce service de messagerie lancé en 2004 et qui reste aujourd'hui très populaire avec ses 3 milliards d'utilisateurs. Le géant américain prévient que l'utilisateur garde le contrôle et que les contenus des boites aux lettres ne seront pas utilisés pour entraîner l'IA.

AI Overviews dans Gmail

Une première fonctionnalité est évoquée par Google : AI Overviews. Oui, c'est le même nom que pour les résultats IA dans le moteur de recherche. Sauf qu'ici, cela s'applique à votre boite de réception Gmail. Le principe est le suivant : vous posez n'importe quelle question à l'IA au sujet de vos e-mails et vous obtiendrez une réponse précise et synthétique.

"Tout comme dans Google Search, les AI Overviews transforment les informations en réponses sans avoir à fouiller. Lorsque vous ouvrez un e-mail contenant des dizaines de réponses, Gmail synthétise l'ensemble de la conversation en un résumé concis des points clés.", précise Google dans son article de blog.

Comme l'explique le géant américain, vous pourriez par exemple poser une question comme celle-ci à l'IA : "Qui était le plombier qui m'a donné un devis pour la rénovation de la salle de bain l'année dernière ?". Elle se chargera de trouver les bonnes informations à votre place.

Source : Google

Une aide à la rédaction pour Gmail

L'IA est également là pour vous aider à rédiger des e-mails ou vous suggérer des réponses aux e-mails que vous recevez. A ce sujet, Google évoque deux nouveautés :

Help Me Write (Aide-moi à écrire) : cet outil permet de générer un brouillon d'e-mail complet à partir de zéro ou de retravailler un texte existant pour le rendre plus formel, plus concis ou plus percutant.

cet outil permet de générer un brouillon d'e-mail complet à partir de zéro ou de retravailler un texte existant pour le rendre plus formel, plus concis ou plus percutant. Suggested Replies (Réponses suggérées) : il s'agit d'une évolution intelligente des "Smart Replies". L'IA analyse désormais le contexte de la conversation (par exemple, un échange familial sur l'organisation d'un événement) pour proposer des réponses qui imitent votre propre style et ton.

Dans tous les cas, l'utilisateur garde la main pour affiner le message avant l'envoi.

En complément, une nouvelle fonctionnalité est réservée aux abonnés Google AI Pro et Ultra : Proofread (Révision). Elle est capable d'effectuer des vérifications complexes de grammaire, de ton et de style sur vos e-mails.

AI Inbox : un œil complet sur votre Gmail

Face à la saturation des boites aux lettres de messagerie, Google a eu une idée : AI Inbox. Cette fonctionnalité promet de transformer votre boîte de réception en un assistant personnel capable de séparer le bruit des informations utiles. C'est un fait : un e-mail important peut se cacher aux côtés d'e-mails publicitaires, et il y a toujours un risque de passer à côté.

C’est précisément le problème que Google souhaite résoudre avec AI Inbox, une nouvelle vue intelligente à l'échelle de votre boite de réception conçue pour filtrer le superflu. Autrement, AI Inbox génère un briefing personnalisé avec les tâches à accomplir et vous met à jour sur les sujets importants.

Source : Google

Pour déterminer quels e-mails méritent une attention particulière, Google s'appuie sur plusieurs signaux :

Les interactions fréquentes : les personnes avec qui vous échangez régulièrement.

les personnes avec qui vous échangez régulièrement. Votre carnet d'adresses : vos contacts enregistrés.

vos contacts enregistrés. L'analyse sémantique : l'IA comprend le contenu des messages pour déduire les relations importantes.

L'IA dans Gmail : qui peut en profiter ?

Pour le moment, ces nouveautés sont en cours de déploiement aux États-Unis, avec uniquement la prise en charge de l'anglais. Mais Google va étendre le déploiement courant 2026 : "Nous commençons par l'anglais et sommes impatients de proposer d'autres langues et d'autres régions dans les mois à venir."

Bien que disponibles pour les utilisateurs ayant un abonnement Google AI Pro (21.99 euros par mois) ou Google AI Ultra (274,99 euros par mois), ces nouveautés seront accessibles gratuitement pour tous les utilisateurs de Gmail.