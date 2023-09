Google va donner un coup d'accélérateur à Bard, son IA générative, puisqu'il va être intégré à toutes les applications et tous les services de Google. Voici ce qu'il faut savoir !

Alors qu'il y a quelques jours, Bing Chat a connu sa première panne mondiale, Google compte bien passer la seconde avec Bard, son IA générative destinée à rivaliser avec ChatGPT et l'IA de Microsoft. En effet, c'est officiel, Google va intégrer son chatbot conversationnel à l'ensemble de ses applications et services !

Bard pourra s'appuyer sur vos propres données pour vous proposer des réponses personnalisées et contextualisées et au plus proches de vos besoins lorsque vous allez le solliciter. Pour cela, Bard pourra se connecter aux autres services grâce à un système d'extensions qui fonctionnera avec les applications phares de chez Google : YouTube, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Docs, etc... Pour Google, c'est une nouvelle façon d'intégrer Bard dans sa vie personnelle.

Ce qui est particulièrement prometteur, c'est le fait que Bard soit capable de solliciter plusieurs services en même temps. En effet, il peut exploiter les données d'une application pour effectuer une action dans une autre application. Par exemple, Bard peut rechercher des lieux dans un document Google Docs et vous placer ces lieux sur une carte Google Maps.

Nous pouvons aussi imaginer identifier un objet avec Google Lens et demander à Bard des vidéos YouTube de démonstration ou d'installation correspondante. L'IA générative de Google fera le lien entre les apps et services grâce au système Bard Extensions.

Pour le moment, le système d'extensions sera disponible uniquement en anglais pour le moment, bien qu'il soit possible de l'utiliser en France. Les utilisateurs en anglais vont aussi bénéficier d'une autre nouveauté : un bouton G qui permet de demander à Bard de vérifier la réponse donnée en recherchant du contenu en ligne.

La confidentialité des données

Forcément, quand on lit que Bard peut accéder à nos données et les exploiter pour mieux nous accompagner, on s'interroge sur la confidentialité des données ! Que fait Bard de nos données ? Google est conscient des nombreuses questions que l'on peut se poser à ce sujet.

L'entreprise américaine affirme qu'aucun modérateur humain n'aura accès aux données de votre compte Google, que ce soit Gmail, Google Drive, etc... Et que ces données ne sont pas utilisées pour entrainer Bard, ni même servir à effectuer du ciblage publicitaire.

Les fonctionnalités de Bard disponibles en français

Depuis peu, Bard est disponible en français et Google continue de le rendre accessible à un maximum de langues ! Désormais, Bard fonctionne en 40 langues différentes.

Les fonctionnalités sont d'abord disponibles en anglais, et progressivement, elles sont disponibles dans les autres langues, dont le français. Désormais, il est possible de soumettre des images Google Lens à Bard, mais aussi d'obtenir des images dans les réponses à nos questions. Par ailleurs, l'utilisateur peut personnaliser Bard en ajustant la longueur des réponses et en adaptant le ton.

