Geekom, déjà bien connu pour ses mini PC performants et fiable, s'apprête à frapper un grand coup avec son nouveau A9 Mega, qui pourrait bien s’imposer comme le mini PC le plus puissant au monde.

Geekom A9 Mega, l'alternative à l'Apple Mac Studio

À l'occasion de l'événement IFA 2025, la marque Geekom va dévoiler plusieurs nouveautés, y compris un modèle qui pourrait révolutionner le marché des ordinateurs sous Windows : le Geekom A9 Mega.

Sous son châssis en alliage d’aluminium de seulement 171 x 171 x 70,9 mm, ce mini PC embarque une configuration monstrueuse basée sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 avec 16 cœurs et 32 threads, capable de grimper jusqu’à 5,1 GHz. Il est épaulé par une puce graphique Radeon 8060S avec la prise en charge de quatre écrans et surtout, un NPU AMD Ryzen AI capable d’atteindre 50 TOPS pour les usages liés à l'intelligence artificielle.

La configuration mémoire est aussi à la hauteur, avec la possibilité d’installer jusqu’à 128 Go de LPDDR5x à 8000 MHz. Côté stockage, l’A9 Mega accepte deux SSD NVMe PCIe Gen4x4 (jusqu’à 4 To chacun), avec prise en charge du RAID 0 et RAID 1.

Pour la connectivité réseau, comptez sur deux ports Ethernet 2,5 Gb/s, du Wi-Fi 7, et du Bluetooth 5.4, sans oublier la connectique générale avec USB4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 (jusqu’à 8K/60Hz), un lecteur SD 4.0 et même un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation (une première chez Geekom).

Ce mini PC se présente comme une alternative à l'Apple Mac Studio, à la différence qu'il ne tournera pas sur macOS. Sans surprise, vous avez le choix entre Windows 10 LTSC, Windows 11 et Linux.

Pour le moment, le Geekom A9 Mega a été lancé sur Kickstarter au prix de 1 899 dollars (soit beaucoup moins cher que le modèle Apple), mais nous ignorons quand il sera disponible sur le marché, et à quel prix. Il est tout de même déjà référencé sur le site officiel de la marque.

Les autres nouveautés de Geekom pour l'IFA 2025

Lors de l'IFA 2025, qui se déroule du 5 au 9 septembre 2025 à Berlin, Geekom va en profiter pour dévoiler d'autres nouveautés :

Le très attendu Geekom QS1 équipé d'un Snapdragon XElite (X1E-80-100) sous Windows 11 ARM

équipé d'un (X1E-80-100) sous Le GeekBook X14 Pro : un ordinateur portable 14 pouces avec écran OLED avec un Core Ultra 5 ou un Core Ultra 9

: un ordinateur portable 14 pouces avec avec un ou un Le GeekBook X16 Pro : un ordinateur portable 16 pouces avec un Core Ultra 5 ou un Core Ultra 9

Que pensez-vous de ces futurs modèles de chez Geekom ?