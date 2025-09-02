Infomaniak alerte ses clients après une tentative de piratage

Infomaniak a été la cible d'une cyberattaque ! Ce mardi 2 septembre 2025, l'hébergeur suisse a informé ses clients sur une tentative d'intrusion, et même si l'attaque a été bloquée par les équipes de sécurité, les utilisateurs sont invités à changer leur mot de passe. Voici ce que l'on sait.

Dans un communiqué adressé par e-mail à ses clients, l'hébergeur suisse Infomaniak affirme avoir fait l'objet d'une cyberattaque ayant ciblé l'un de ses systèmes de gestion. L'objectif des cybercriminels était clair : mettre la main sur des informations associées aux comptes clients, dont les mots de passe chiffrés.

"Nous avons détecté un acte malveillant qui visait l'un de nos systèmes de gestion. Grâce à nos systèmes de protection et l’intervention de nos équipes de sécurité, nous l'avons détecté et bloqué. Rien n’indique que des données aient pu être compromises.", précise l'e-mail envoyé par Infomaniak.

Les données convoitées par les pirates incluaient des informations personnelles et contractuelles :

Nom et prénom

Numéro de téléphone et adresse postale

Données contractuelles

Mots de passe des comptes

Sur ce dernier point, Infomaniak se veut rassurant. Les mots de passe sont "stockés de manière chiffrée et donc inutilisables". Il est important de souligner que les données confiées par les clients aux différents services de l'hébergeur, telles que les e-mails, les fichiers stockés sur kDrive ou encore les hébergements, n'ont pas été affectées par cette tentative d'intrusion. Les coordonnées bancaires ne sont pas concernées non plus.

Les recommandations d'Infomaniak

Bien que l'attaque ait été neutralisée et qu'il n'y aurait pas eu de fuite de données, Infomaniak appelle à la prudence : tous ses clients sont invités à modifier le mot de passe de leur compte. Une mesure préventive, puisque rien n'indique que les pirates ont pu accéder aux données de l'outil de gestion.

En complément, il est recommandé d'activer l'authentification à deux facteurs (2FA) sur votre compte et d'utiliser des mots de passe uniques pour vos différents services en ligne.

Cet article sera mis à jour si nous parvenons à obtenir des informations supplémentaires.