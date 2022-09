Dans le domaine de l'informatique, l'anglais est une langue incontournable même lorsque l'on travaille pour une entreprise dont l'activité se situe sur le sol français. En effet, l'anglais est la langue qui prime en informatique et il suffit de regarder les termes utiliser pour les langages de programmation pour s'en convaincre. Ajoutez à cela la documentation des constructeurs et éditeurs qui est bien souvent en anglais dans sa version d'origine, et vous comprendrez que l'anglais n'est pas une option.

Partant de ce constant, on peut se demander comment progresser en anglais de manière à atteindre un niveau suffisant ? Puisque c'est la rentrée, certains d'entre vous vont peut-être chercher à perfectionner leur niveau d'anglais pour évoluer personnellement, ou tout simplement pour se lancer un nouveau défi personnel ! Que ce soit pour apprendre l'anglais ou tout simplement se perfectionner, sans que ce soit une contrainte supplémentaire à gérer au quotidien, sachez qu'il existe Cambly : une plateforme 100% flexible que je vais vous présenter aujourd'hui.

L'informatique et l'anglais sont liés !

Avant de vous parler de la plateforme Cambly, je souhaitais insister sur l'importance de l'anglais lorsque l'on travaille dans l'informatique en listant quelques situations durant lesquelles l'anglais est utile :

Recherche d'informations, de documentations (même s'il y a la traduction, c'est parfois imprécis)

Prise de contact avec le support technique d'un éditeur de logiciel, d'un fabricant, etc.

Préparation à un examen pour obtenir une certification, car même si l'on peut se préparer avec des documentations dans sa langue maternelle, l'examen final sera en anglais

Apprentissage d'un nouveau langage de programmation

Prérequis incontournable pour certains postes, car c'est un critère très fréquent dans les offres d'emploi de ce secteur

Compréhension de certains termes techniques

Enfin, puisque l'anglais est la langue de référence dans le domaine de l'informatique, cela pousse les entreprises à produire du contenu en anglais afin d'être comprises par un maximum de personnes. De ce fait, on peut trouver des informations techniques plus fournies en anglais qu'en français, ou en tout cas une plus grande variété de ressources. Entre parenthèses, IT-Connect est là pour vous fournir du contenu de qualité en français, car oui les Français apprécient le contenu en français. Si l'on part du principe que l'anglais est la langue "par défaut" en informatique, on peut imaginer qu'un Français va produire du contenu lié à l'informatique en anglais, tandis que l'inverse est moins évident.

Entre nous, au-delà de trouver un intérêt à apprendre l'anglais d'un point de vue professionnel, c'est aussi très utile pour les personnes qui apprécient voyager !

La plateforme Cambly

Cambly est une plateforme en ligne spécialisée dans l'apprentissage de l'anglais qui compte plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde entier. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle vous permet d'échanger avec des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle, qui ont des accents différents (américain, britannique, etc.), qui maîtrisent des vocabulaires spécifiques, etc... D'ailleurs, j'ai pris le temps de contacter la plateforme Cambly pour savoir s'il y avait des tuteurs qui maîtrisaient le vocabulaire lié à l'informatique, et on m'a affirmé que oui, il y a des tuteurs expérimentés et passionnés par l'informatique que l'on peut identifier en recherchant le terme "computer", par exemple. C'est un avantage, car cela peut permettre d'avoir des échanges ciblés sur certains sujets.

Puisque Cambly s'appuie sur des tuteurs présents dans le monde entier, cela permet aux utilisateurs de pouvoir démarrer une leçon à n'importe quel moment : 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. La plateforme mise sur la flexibilité pour que l'apprentissage de l'anglais ne soit pas un cauchemar, et pour aller plus loin, c'est vous également qui choisissez le contenu de chaque leçon : préparation au TOEIC / TOEFL, conversations libres, apprendre à réaliser une présentation en anglais, etc.

Je vous invite à tester la plateforme Cambly et en complément pour améliorer votre compréhension de l'anglais, je vous encourage à lire du contenu en anglais et à regarder des vidéos en anglais, que ce soit sur YouTube, Netflix (un film en VO, par exemple), etc.... Afin d'améliorer votre compréhension orale.

Profitez de l'offre de la rentrée pour tester Cambly

