À partir d'octobre 2025, Microsoft va déployer automatiquement l'application Microsoft 365 Copilot sur les appareils Windows disposant des applications de bureau Microsoft 365 Apps. Cependant, une exception est à souligner : pour le moment, le déploiement ne s'appliquera pas aux systèmes situés dans l'Espace économique européen (EEE).

L'application Microsoft 365 Copilot déployée de force

L'application Microsoft 365 Copilot donne accès à Copilot Chat, ainsi qu'à la possibilité de créer des agents ou encore à des outils de création pour créer des images, des vidéos, etc... Les utilisateurs peuvent aussi l'utiliser comme point d'entrée pour les applications comme Word, Excel et PowerPoint.

À partir de début octobre 2025, et jusqu'à mi-novembre, Microsoft va déployer cette application sur les appareils éligibles. "Cette application fournit un point d’entrée centralisé pour accéder aux expériences Copilot et aux fonctionnalités alimentées par l’IA dans Microsoft 365. Ce changement simplifie l’accès à Copilot et permet aux utilisateurs de découvrir et d’utiliser facilement des fonctionnalités qui améliorent la productivité.", précise Microsoft.

L'entreprise américaine explique que l’application apparaîtra dans le menu Démarrer, sans aucune intervention nécessaire de la part de l'utilisateur. La France est exclue puisque "cette modification ne s’applique pas aux clients de l’Espace économique européen (EEE)." - Par contre, au Canada, vous y aurez le droit.

Peut-on empêcher l'installation ?

Microsoft recommande aux équipes du support technique de préparer leurs utilisateurs à ce changement, afin de "réduire la confusion et les demandes d’assistance."

Mais, peut-on tout simplement éviter ce déploiement ? La réponse est oui. Les administrateurs de tenants Microsoft 365 ont la possibilité de désactiver l'installation automatique via une manipulation simple :

Connectez-vous au centre d'administration Microsoft 365.

Accédez à Personnalisation > Configuration des appareils > Paramètres des applications modernes .

. Sélectionnez l'application Microsoft 365 Copilot app, puis décochez la case Activer l'installation automatique de Microsoft 365 Copilot app. Par défaut, la case est cochée.

Enfin, si Microsoft ne déploie pas cette application auprès des utilisateurs européens, c'est probablement due à la législation européenne stricte en matière de concurrence et de protection des données, notamment le Digital Markets Act (DMA). Pour rappel, cela a notamment pour objectif d'empêcher les grandes entreprises technologiques d'abuser de leur position dominante. Microsoft doit donc avoir une approche plus mesurée en Europe...

