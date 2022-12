iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max : lequel choisir ?

Depuis le vendredi 16 septembre 2022, la dernière génération d'iPhone est disponible à la vente ! Comme à son habitude depuis plusieurs années, Apple a pris la décision de décliner son smartphone sous plusieurs versions : il existe 4 versions différentes de l'iPhone 14. Dans cet article, je vais vous parler des deux modèles les plus haut de gamme et les plus performants d'Apple : l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max !

Avant de choisir les accessoires de votre futur iPhone sur le site coquedirect ou sur un autre site, vous devez déjà choisir LE BON modèle d'iPhone 14 qui correspond le mieux à vos besoins. Au-delà du prix, il y a de réelles différences entre l'ensemble des versions de l'iPhone 14, mais c'est moins évident entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max même s'il y a tout de même quelques petites subtilités à connaître pour faire le bon choix.

⭐ Points communs entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max

Avant de parler de ce qui change entre ces deux versions de l'iPhone 14, intéressons-nous aux points communs entre les deux appareils. Au-delà du système qui est identique, à savoir iOS 16 à ce jour, ces smartphones ont beaucoup de caractéristiques communes.

À pleine puissance, il s'avère que les performances sont identiques d'après les benchmarks réalisés par certains testeurs. Dans les deux cas, on a le droit à une puce A16 Bionic qui contient un CPU (6 cœurs), un GPU (5 cœurs) et le Neural Engine (16 cœurs). La puce d'Apple est accompagnée par 6 Go de RAM en LPDDR5.

En ce qui concerne la partie photo et vidéo, elle est identique sur les deux versions, car les capteurs sont les mêmes ! À l'arrière, il y a trois capteurs dont un objectif principal de 48 mpx, un objectif ultra grand-angle de 12 mpx et un téléobjectif. À l'avant, c'est un appareil photo de 12 Mpx qui équipe les deux versions, avec bien entendu la compatibilité avec FaceID.

Enfin, sachez que les coloris sont identiques (noir sidéral, argent, or, violet intense) tout comme la capacité de l'espace de stockage intégré (128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To). La mémoire n'est pas extensible en local.

⭐ Les différences entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max

Il suffit de regarder ces deux appareils visuellement pour comprendre que l'iPhone 14 Pro Max est plus grand que l'iPhone 14 Pro, mais aussi un peu plus lourd ! Pour être précis, la version Pro intègre un écran OLED de 6,1 pouces tandis que la version Prox Max intègre un écran OLED de 6,7 pouces. Au passage, la densité de l'écran est identique : 460 ppp. Finalement, il fait 1,32 cm de hauteur en plus, ainsi que 0,61 cm de plus en largeur. Les appareils sont même encore un peu plus grands si l'on ne s'arrête pas à la taille de l'écran...

Au niveau du poids de l'appareil, cette différence de taille se traduit par une augmentation du poids de 34 grammes : 206 grammes pour le modèle Pro contre 240 grammes pour le modèle Pro Max. Alors que les deux appareils sont capables de se recharger à 50% en seulement 30 minutes, il est important de préciser que l'iPhone 14 Pro Max a une meilleure autonomie grâce à sa plus grande batterie : 4 323 mAh, contre 3 200 mAh pour la version Pro.

La dernière différence, sans surprise, se situe au niveau du prix de l'appareil, car l'iPhone 14 Pro est disponible à partir de 1 329 euros alors qu'il faudra débourser au moins 1 479 euros pour l'iPhone 14 Pro Max. Autrement dit, il y a un écart de 150 euros sur le prix de départ. Un prix qui peut atteindre des sommets : 2 129 euros pour l'iPhone 14 Pro Max avec 1 To de stockage : c'est bien l'espace de stockage qui fait varier le prix de chaque version ! Quand on voit le prix de ces appareils, on comprend d'autant plus l'importance d'acheter de bons accessoires !

Maintenant que vous avez connaissance des différences entre ces deux versions, il ne vous reste plus qu'à faire le bon choix selon vos besoins et usages. Il est clair que l'iPhone 14 Pro Max se différencie surtout par la taille de son écran. Pour visualiser les caractéristiques détaillées, rendez-vous sur le site officiel d'Apple.