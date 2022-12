Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour hors bande à destination des utilisateurs de Windows 10 pour les inviter à passer sur Windows 11, grâce à l'assistant Out of Box Experience.

Lors de la première mise en route d'un ordinateur sous Windows ou de l'installation du système d'exploitation, l'assistant Out of Box Experience (OOBE) s'affiche à l'écran dans le but de permettre la personnalisation du système. Pour rappel, pendant le processus Out of Box Experience (OOBE) initial, Windows propose aux utilisateurs de choisir la disposition du clavier, de définir un compte, de configurer le réseau, les options de confidentialité, etc... Et cela s'applique aux différentes versions de Windows, que ce soit du Windows 10 ou du Windows 11.

Sauf qu'il va y avoir du nouveau pour les utilisateurs de Windows 10 ! Désormais, Microsoft veut aller plus loin afin de vous proposer de passer à Windows 11 en affichant cet assistant grâce à une mise à jour de l'OOBE.

Pour que cette mise à niveau soit proposée, il faut que votre ordinateur soit compatible avec Windows 11 et que vous exécutiez l'une des versions suivantes de Windows 10 (Famille ou Professionnel) : 2004, 20H2, 21H1, 21H2 ou la dernière version 22H2. Il faut aussi installer une mise à jour (KB) spécifique. Microsoft le précise clairement sur son site : "Le 30 novembre 2022, une mise à jour hors bande a été publiée pour améliorer l’expérience Out Of Box (OOBE) de Windows 10, version 2004, 20H2, 21H1, 21H2 et 22H2. Il offre aux appareils éligibles la possibilité de passer à Windows 11 dans le cadre du processus OOBE. Cette mise à jour sera disponible uniquement lorsqu’une mise à jour OOBE est installée."

Ici, Microsoft fait référence à la mise à jour hors bande KB5020683 et cela signifie que cette proposition de passer à Windows 11 s'affichera sur l'écran des utilisateurs à partir du moment où la mise à jour est installée ! Autrement dit, cela ne s'affichera pas uniquement lors d'une installation ou réinstallation, mais bien suite à l'installation de cette mise à jour.

La firme de Redmond essaie différentes techniques pour inciter les utilisateurs à passer sur Windows 11 ! Toutefois, Windows 10 ne sera plus supporté à partir du 14 octobre 2025, ce qui laisse encore un peu moins de trois ans pour en profiter en toute sécurité.

