Microsoft a enfin fait le nécessaire pour uniformiser le thème sombre de Windows 11, grâce à des améliorations apportées par la KB5070311. Le problème, c'est qu'au-delà d'améliorer le thème sombre, cette mise à jour fait aussi buguer le thème sombre. Voici ce que vous devez savoir sur ce bug.

Avec un peu de retard, la KB5070311 a été déployée par Microsoft le 1er décembre 2025 et elle apporte un ensemble de nouveautés. Tout cela a été résumé dans mon article dédié à la mise à jour KB5070311.

Les développeurs de Microsoft ont pris le temps de peaufiner le thème sombre de Windows 11, afin qu'il fasse moins mal aux yeux (ou pas, comme nous le verrons après). Désormais, quand vous agissez sur des fichiers, par exemple pour déplacer, supprimer, copier, des fichiers, la fenêtre s'affiche dans le thème sombre. Il y a encore des fenêtres qui s'affichent en blanc, comme la boite de dialogue "Exécuter", par exemple, mais il y a du mieux en matière de cohérence.

L'Explorateur de fichiers clignote comme un sapin de Noël

Microsoft a également révélé l'existence d'un problème avec cette mise à jour et il affecte directement le mode sombre. Plus particulièrement, c'est l'Explorateur de fichiers, en mode sombre, qui clignote en blanc lorsque certaines actions sont réalisées.

"Après avoir installé KB5070311, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de l’ouverture de Explorateur de fichiers en mode sombre. La fenêtre peut afficher brièvement un écran blanc vide avant de charger des fichiers et des dossiers.", explique Microsoft.

Il y a de rapides flash blancs, visibles à l'écran, lors de la réalisation de certaines actions, y compris dès l'ouverture de l'Explorateur de fichiers. C'est aussi le cas avec d'autres actions :

Accéder à la page d'Accueil ou à la Galerie

Ajouter un nouvel onglet à l'Explorateur de fichiers

Activer ou désactiver le volet latéral "Détails"

Sélectionner "Plus de détails" lors de la copie des fichiers

C'est un détail, mais ce n'est clairement pas agréable. Surtout, cela fait tâche lorsque l'éditeur lui-même met en avant que cette mise à jour améliore le thème sombre. Il est précisé ceci sur le site de Microsoft : "L'Explorateur de fichiers offre désormais une expérience plus cohérente en mode sombre."