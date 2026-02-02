Le gouvernement français envisage-t-il vraiment de bloquer les VPN ? Alors que le débat enfle sur la toile depuis quelques jours, cette potentielle restriction est aussi à l'origine d'incompréhension. Voici ce qu'il faut savoir.

Une nouvelle loi a été votée en France : celle d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, dès septembre 2026. Pour mettre en œuvre cette restriction, les plateformes devront intégrer un mécanisme de vérification de l'âge. Cela n'est pas sans rappeler ce qui a été fait pour l'accès aux sites pornographiques : c'est la même recette appliquée dans un contexte différent. Sans effectuer cette vérification, l'accès au service est impossible. En tout cas, sur le papier.

Pour ceux qui veulent s'affranchir de cette restriction, la solution est souvent la même : utiliser un VPN (ou un proxy). C'est suffisant pour contourner ces restrictions géographiques. D'ailleurs, le blocage des sites pornographiques avait entraîné une explosion du nombre d'utilisateurs de VPN en France.

"Les VPN, c'est le prochain sujet sur ma liste."

Face à ce constat, les VPN sont désormais aussi dans le viseur du gouvernement. Mais, attention, en réalité, la France ne s'apprête pas à bloquer les VPN pour tout le monde. Une fois encore, les mineurs de moins de 15 ans sont ciblés par cette éventuelle restriction, comme pour les réseaux sociaux.

Sortis de leur contexte, les propos d’Anne Le Hénanff sont inquiétants, en particulier pour notre liberté numérique. Pourtant, la Ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique de France n'a jamais dit qu'elle voulait bloquer les VPN d'une façon générale. Même si on est en droit d'en douter, compte tenu de la volonté du gouvernement de nous surveiller, de nous contrôler (en particulier via le projet de loi européen Chat Control), ce n'est pas ce qu'elle a dit.

Voici les propos qu'elle a tenus sur France Info dans le cadre de l'émission La Matinale : "Les VPN, je ne suis pas naïve, on connaît l'environnement numérique dans lequel nous évoluons tous, évidemment que le VPN existe. Mais moi, si j'ai réussi, en faisant passer ce texte avec l'aide des députés, à protéger déjà 65-70 % des enfants, parce que je rappelle que l'âge moyen de création de son premier compte sur un réseau social, c'est huit ans et demi. Huit ans et demi, c'est incroyable. À huit ans et demi, je ne pense pas qu'on sache qu'il existe un VPN, à moins d'avoir la complicité d'un adulte. Donc si on peut déjà avoir protégé une très large majorité, on continuera. Et les VPN, c'est le prochain sujet sur ma liste.”

Reste à savoir ce qu'elle compte faire : renforcer la législation ou les interdire de façon radicale. La seconde option semble peu probable, et surtout difficile à mettre en pratique. S'attaquer au VPN, ce n'est pas rien, il y a de nombreux fournisseurs, y compris en Europe, et même des solutions "natives" comme le VPN intégré aux forfaits Free Mobile.

Tout cela ressemble à ce qui a été mis en place au Royaume-Uni, notamment avec le Safety Online Act destiné à imposer des contrôles d'âge stricts pour l'accès à de nombreux services en ligne. Toujours au Royaume-Uni, le blocage des VPN est également au programme, avec là encore une histoire de vérification d'âge.

En réalité, il y aura toujours des solutions de contournement, en particulier pour ceux à l'aise avec les outils informatiques. Mais, pour le commun des mortels, ces restrictions devraient rendre la tâche plus difficile et en décourager plus d'un.

Qu'en pensez-vous ?