L'État français va généraliser l'utilisation de Visio, son alternative souveraine à des solutions comme Microsoft Teams, Google Meet ou encore Zoom. Un pas en avant en matière de souveraineté numérique grâce à cette solution française.

Depuis plus d'un an, la France travaille sur le développement de « La Suite numérique », un ensemble d'outils bureautiques et collaboratifs destinés à offrir une alternative souveraine aux solutions en provenance des États-Unis. Au-delà du côté souverain, il y a aussi un réel intérêt économique, car ce sont des licences en moins à payer : il est question d'une économie de 1 million d'euros par an, par tranche de 100 000 utilisateurs.

Le 26 janvier 2026, par l'intermédiaire d'un communiqué officiel, David Amiel, ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l'État, a justement annoncé la généralisation de Visio, un outil de visioconférence à l'essai depuis un an.

"La généralisation progressive au cours des prochains fois d'une solution unifiée, maitrisée par l'État et fondée sur des technologies françaises marque une étape importante dans le renforcement de notre résilience numérique.", peut-on lire. Il remplace Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou encore Webex.

Aujourd'hui, Visio compte déjà 40 000 utilisateurs réguliers et le déploiement va être étendu auprès de 200 000 agents. Pour être plus précis, ce sont les agents du CNRS, de l'Assurance Maladie, de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et du ministère des Armées, qui vont généraliser l'utilisation de Visio au cours du premier trimestre 2026. L'objectif à terme étant de généraliser l'utilisation de Visio auprès de 100% des agents de l'Etat.

La solution est hébergée par Outscale, une filiale de Dassault Systèmes, sur une infrastructure labellisée SecNumCloud par l'ANSSI. D'ailleurs, l'ANSSI participe au déploiement de la solution Visio.

Des fonctionnalités modernes

L'interface de Visio ressemble à celle de Google Meet et la solution intègre toutes les fonctionnalités auxquelles sont habitués les utilisateurs. Une réunion peut accueillir jusqu'à 150 participants. Visio s'appuie sur les travaux effectués pour La Suite Meet, dont le code source est disponible sur GitHub.

L'intelligence artificielle est également de la partie : la transcription des réunions par IA est disponible, grâce à la technologie mise au point par la startup française Pyannote. D'autres nouveautés seront intégrées par la suite, notamment basées sur l'IA : "d'ici l'été 2026, sous-titrage en temps réel grâce aux technologies développées par le laboratoire de recherche en IA français Kyutai.", précise le communiqué.

À l'heure actuelle, La Suite Numérique, et donc Visio, n'est pas ouverte à tous : son accès est réservé aux personnes disposant d'un compte ProConnect (à ne pas confondre avec FranceConnect pour les particuliers).

