La puce M2 est sortie il y a un an donc il est temps pour Apple de proposer une nouvelle version de sa puce : Apple M3 ! D'après les dernières informations, elle devrait sortir en 2023 !

Depuis la création des puces Apple Silicon en novembre 2020, il n'y a plus que les produits de la marque à la Pomme qui sont attendus lors des Keynotes. Même si l'on attend également le casque de réalité mixte, dont on entend de plus en plus parler... On attend beaucoup des nouvelles puces d'Apple !

Mark Gurman, un expert reconnu en matière d'actualité de la société Apple, a envisagé une mise à jour de la gamme actuelle de Mac, ainsi que la sortie d'un nouvel iMac en remplacement du modèle de 2021. Selon un article publié sur Bloomberg le 5 mars, il prévoit que le nouvel iMac sera équipé de la puce M3, la nouvelle version de la puce d'Apple.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps à propos de la sortie de la puce M3 en 2023. Ces spéculations ont été mentionnées pour la première fois fin 2022, lorsqu'il a été suggéré que la prochaine génération du SoC (System on a Chip) serait lancée simultanément avec de nouveaux produits Apple. Ces rumeurs ont été relayées à l'époque par Mark Gurman, encore lui.

Les caractéristiques techniques de ce nouveau SoC demeurent encore inconnues. Toutefois, on pense que la technologie de gravure atteindra les 3 nanomètres, soit une amélioration par rapport à la génération précédente M2 qui utilisait une gravure de 5 nanomètres. Cette finesse accrue permettra d'installer plus de transistors sur une même surface. Pour comparer, la puce M2 dispose de 20 milliards de transistors, tandis que la M2 Ultra en possède 67 milliards.

Pour Mark Gurman, l'iMac équipé de la puce M3 devrait être commercialisé au cours du second semestre de 2023. Le journaliste suppose également que cette puce M3 sera présente dans la prochaine version du MacBook Air 13 pouces. La présentation officielle du SoC est quant à elle attendue à la WDC (Worldwide Developers Conference) prévue en juin, événement lors duquel Apple avait déjà présenté les puces M1 et M2 dans le passé.

