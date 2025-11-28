Le Black Friday 2025, c'est en ce moment même, mais avouons-le : les offres pleuvent depuis déjà plusieurs jours. Pour marquer le coup, voici une sélection de bons plans sur du matériel informatique.

Edifier G2000 Pro

Vous recherchez des haut-parleurs puissants et dans l'esprit gaming ? Alors le modèle Edifier G2000 Pro devrait vous intéresser ! Le look est vraiment sympa, avec un éclairage RGB personnalisable intégré. Vous avez en plus le choix de la couleur des haut-parleurs : noirs ou blancs. Au programme : un son Surround Virtuel 7.1, une puissance maximale de 64 watts et une connectivité complète (Bluetooth 5.4/USB-C/AUX). Ce produit est compatible PC, smartphone, tablette, PS5, etc.

L'offre Black Friday : 99,99 euros au lieu de 159,99 euros, soit 38% de remise.

Switch UGREEN : 5 ports 2.5 GbE + 10 GbE

UGREEN propose un switch compact avec un boitier métal équipé de 5 ports 2.5 GbE et 1 port SFP+ pour la connectivité 10 GbE. C'est un switch non-manageable, mais il y a tout de même 3 modes : normal, VLAN et agrégation de liens.

L'offre Black Friday : 41,99 euros au lieu de 44,99 euros.

SSD NVMe Crucial P310 4To

Ce n'est pas l'affaire du siècle, mais avec les prix qui augmentent (et une pénurie à venir ?), il vaut mieux s'équiper dès maintenant si vous avez besoin d'un disque comme celui-ci. Chaque remise est bonne à prendre ! Le Crucial P310, de 4 To est un SSD NVMe de 4ème génération capable d'offrir de très belles performances (jusqu'à 7 100 Mo/s).

L'offre Black Friday : 219,99 euros au lieu de 239,99 euros.

Un bureau Gaming à 50 euros

Ce bureau Gaming de 120 cm intègre des LED personnalisables et un bloc de prises directement sur le dessus du tableau (4 prises de courant et 2 ports USB). On aime ou on n'aime pas, mais il colle tout à fait à l'esprit gaming. Voici les dimensions complètes : 120 cm (L) x 70,7 cm (P) x 80 cm (H).

L'offre Black Friday : 49,99 euros au lieu de 67,27 euros.

Mini PC AceMagic K1

AceMagic propose une réduction sur son mini PC K1 dont la configuration est la suivante : Intel Core i5-12600H (12C / 16T, jusqu'à 4,5 GHz), 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 32 Go), et un SSD NVMe de 512 Go. Il y a un autre emplacement pour ajouter un second disque SSD NVMe M.2 2280. La machine est livrée sous Windows 11 Pro. Son prix Black Friday me semble tout à fait intéressant, en comparaison de son prix le plus bas sur les 30 derniers jours.

L'offre Black Friday : 332,90 euros au lieu de 599,90 euros, soit une remise de 45%.

Adaptateur USB-C vers Ethernet 2.5 Gb

Si vous recherchez un adaptateur USB-C vers Ethernet avec une vitesse de 2.5 GbE, cette offre devrait vous intéresser. Que ce soit pour équiper un ordinateur portable ou ajouter une interface réseau supplémentaire à un mini PC, ce type d'adaptateur est pratique. Attention, remarque importante : il est compatible Windows et Mac, mais pas compatible Linux (d'ailleurs, c'est le cas de nombreux modèles, alors pensez à vérifier).

L'offre Black Friday : 18,51 euros au lieu de 23,39 euros.

