Avec ses Chromebook Plus, Google compte bien concurrencer encore un peu plus les ordinateurs sous Windows. À cette occasion, l'ARM est mis de côté pour proposer des machines plus puissantes et ChromeOS accueille des fonctions basées sur de l'intelligence artificielle.

Pour fêter les 10 ans de sa plateforme ChromeOS, Google vient d'annoncer une nouvelle gamme d'ordinateurs nommée Chromebook Plus. Il s'agit de modèles avec du matériel plus performant et qui va bénéficier d'un système d'exploitation avec une interface repensée et des fonctionnalités autour de l'intelligence artificielle. Ce dernier point n'est pas une surprise puisque Google souhaite intégrer son chatbot IA Bard dans tous ses produits et services.

Configuration minimale d'un Chromebook Plus

En ce qui concerne les caractéristiques des Chromebook Plus, Google a revu à la hausse son cahier des charges ! Désormais, les fabricants doivent proposer au minimum la configuration matérielle présentée ci-dessous, et au passage, Google a mis de côté l'ARM.

Processeur : Intel Core i3 de 12e génération, ou AMD Ryzen 3 série 7000 (ou supérieur)

Intel Core i3 de 12e génération, ou AMD Ryzen 3 série 7000 (ou supérieur) RAM : 8 Go (ou plus)

8 Go (ou plus) Stockage : 128 Go (ou plus)

128 Go (ou plus) Webcam : 1080p avec Temporal Noise Reduction

1080p avec Temporal Noise Reduction Écran : Full HD IPS (ou supérieur)

Grâce à cette mise à niveau importante du matériel, Google annonce que les Chromebook Plus sont deux fois plus performants ! Quid du tarif pour cette configuration ? Voici ce que précise l'entreprise américaine : "Il s'agit d'une expérience d'ordinateur portable qui optimise les performances matérielles grâce à des applications et des outils logiciels, le tout à partir de 449€."

ChromeOS : qu'est-ce qui va changer ?

Le style visuel Material You de Google va être adopté par la nouvelle interface de ChromeOS. Ainsi, Google souhaite uniformiser le design de ChromeOS avec ce qui est déjà proposé sur Android.

Les développeurs ont également mis au point une nouvelle fonction de synchronisation pour que les fichiers de Google Drive ou Google Workspace soient accessibles en mode hors connexion. Ainsi, le Chromebook Plus va pouvoir exploiter sa capacité de stockage local : au moins 128 Go.

Mais, Google met surtout en avant les changements liés à l'IA. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, cela semble difficile de mettre à jour un système d'exploitation sans lui intégrer une dose d'IA. C'est la grosse tendance. Dernièrement, Microsoft l'a fait en intégrant Microsoft Copilot à son OS via la mise à jour Moment 4 de Windows 11.

Grâce à l'IA, l'utilisateur pourra améliorer la clarté des appels, supprimer le bruit de fond, mais aussi flouter l'arrière-plan de l'image de la caméra, peu importe l'application utilisée, car c'est ChromeOS qui va prendre en charge ces améliorations. Google précise : "quelle que soit l'application de visioconférence que vous utilisez, qu'il s'agisse de Google Meet, Zoom, Microsoft Teams ou autre."

Par ailleurs, la gomme magique de l'application Google Photos permettra à l'utilisateur de supprimer les éléments indésirables sur une photo ou de profiter de suggestions intelligentes pour retoucher une photo.

Enfin, Google annonce qu'il y aura d'autres fonctions autour de l'IA dans un avenir proche, avec notamment l'intégration du chatbot IA Bard.

Quand seront disponibles les Chromebook Plus ?

A partir du 9 octobre 2023, vous pourrez vous procurer un Chromebook Plus ! Il y aura plusieurs modèles, notamment chez Acer, Asus et HP.