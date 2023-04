Un nouveau rapport met en lumière les activités malveillantes sur Discord, notamment autour des abonnements Discord Nitro qui représente une véritable opportunité pour les cybercriminels.

Pour rappel, Discord est un service en ligne très populaire pour échanger par chat ou par audio et il existe de nombreuses communautés sur des thématiques diverses et variées. Même si à ses débuts il était utilisé surtout par les gamers, ce n'est plus du tout le cas depuis plusieurs années. D'ailleurs, il y a le serveur Discord de la communauté IT-Connect ! Discord compte plus de 300 millions d'utilisateurs actifs. Forcément, s'il y autant d'utilisateurs sur cette plateforme, cela va attirer les cybercriminels.

Justement, un chercheur en sécurité de chez CyberArk Labs a fait la découverte d'un nouveau malware nommé Vare qui présente la particularité d'être distribué par l'intermédiaire de Discord. Il est associé à un groupe de pirates nommé Kurdistan 4455 basé au sud de la Turquie.

Discord Nitro, l'élément déclencheur

D'après ce chercheur, c'est depuis qu'il y a l'offre payante Discord Nitro qu'il y a des malwares sur Discord. Pourquoi ? Et bien, parce qu'en échange d'un abonnement payé mensuellement, l'utilisateur accède à des fonctions supplémentaires comme le chargement de fichiers plus lourds ou une qualité plus élevée pour le streaming.

De ce fait, il y a des utilisateurs qui essaient d'obtenir des clés d'activation Discord Nitro de manière gratuite et qui se font piéger. Certains d'entre eux s'essaient aussi au brute force ou au social engineering pour mettre la main sur les avantages Discord Nitro gratuitement. C'est pour cette raison qu'avec un malware, les pirates peuvent piéger les utilisateurs et leur voler des informations, notamment les coordonnées de cartes bancaires dans le but d'acheter des clés Discord Nitro : "Ces clés peuvent être échangées pour obtenir Discord Nitro, et des acteurs malveillants les vendent à des fins lucratives.", précise l'étude CyberArk.

Le malware Vare

Dans le cas présent, le malware Vare utilisé par les pirates informatiques est codé en Python puis converti en exécutable avec pyInstaller. Il agit uniquement sur Discord, que ce soit pour stocker les données exfiltrées ou pour trouver de nouvelles cibles.

Une fois la machine infectée, le malware Vare va être capable de voler des informations notamment dans Discord : jetons d'authentification, informations de paiement, statut du Nitro, ainsi que le numéro de téléphone associé au compte. Cela ne s'arrête pas là, car il va aussi se servir dans les navigateurs pour voler les mots de passe enregistrés et récupérer des informations sur la machine en elle-même (CPU, RAM, clés WiFi enregistrées, etc.). Ces fonctions correspondent à celles que l'on retrouve dans le malware Empyrean.

Cette recherche est intéressante, car elle montre que ce n'est pas simplement une guerre entre les cybercriminels d'un côté et les utilisateurs de l'autre. En effet, ici le groupe de cybercriminels Kurdistan 4455 va chercher à piéger d'autres personnes malveillantes : ce qui prouve que personne n'est à l'abri et que ce n'est pas qu'une question de positionnement !

Le rapport complet de CyberArk est disponible à cette adresse.