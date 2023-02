Le noyau Linux 6.2 prend en charge les puces d’Apple !

Le noyau Linux 6.2 est désormais disponible, et dans la liste des changements publiée par Linus Torvald en personne, on peut lire que ce noyau prend en charge les puces fabriquées par Apple : Silicon M1, M1 Pro/Max et M1 ultra.

Voilà une information intéressante : la dernière mise à jour du noyau Linux, à savoir la version 6.2, ajoute la prise en charge des puces Apple Silicon M1, M1 Pro/Max et M1 ultra.

Rappelons également que vous pouviez déjà installer Asahi Linux depuis octobre 2021. Le projet est donc plus avancé et plus stable. Ce qui change c'est que maintenant vous pouvez installer des distributions plus populaires comme Fedora ou Ubuntu. Si vous êtes possesseur d'une puce M2, vous pouvez toujours utiliser le projet Asahi pour vos machines, car cette puce n'est pas dans la liste des puces prises en charge.

Toutefois, cette prise en charge n'est pas totale. Même si Linux sera fonctionnel, il y a toujours des travaux en cours pour prendre en charge une partie du matériel (Thunderbolt, support des haut-parleurs, du micro, etc.), d'après un document de support d'Asahi Linux. Ne parlons même pas de la Touch Bar et de Touch ID : le développement pour prendre en charge ces éléments n'a pas commencé.

Le projet Asahi Linux a ainsi annoncé la prise en charge du GPU des puces Apple Silicon via des pilotes en version Alpha, permettant l'utilisation de l'accélération matérielle pour des environnements de bureau tels que GNOME et KDE. Il est par ailleurs possible de lancer d'anciens jeux comme Quake 3. Des bugs subsistent, mais cette avancée est un pas important vers l'utilisation totale de distributions Linux avec les puces Apple Silicon, et donc sur un MacBook. Surtout pour la partie graphique avec l'accélération 3D. Sans cela, l'utilisation de Linux sur les Mac ne sera pas optimale et non confortable.

Possesseur de Mac, envisagez-vous d'installer une distribution Linux sur votre machine ? Ou vous préférez passer par une machine virtuelle ?

Source