Le support de Windows 7, c’est terminé pour tout le monde !

À compter d'aujourd'hui, le support de Windows 7 est terminé pour tout le monde : il n'est plus possible de recevoir la moindre mise à jour de sécurité, y compris pour les éditions Professionnel et Entreprise. Mais, alors, ce n'était pas déjà le cas ? Faisons le point !

Lancé en octobre 2009, Windows 7 n'est plus sous support standard depuis janvier 2015, et le support étendu à pris fin en janvier 2020. Toutefois, certaines entreprises ont continué à recevoir des mises à jour de sécurité pendant ce temps, grâce au programme de support ESU : Extended Security Update.

Il s'agit d'un support étendu, uniquement pour les mises à jour de sécurité, auquel il est possible de souscrire en payant Microsoft. Même si je ne connais pas les tarifs, c'est probablement assez dissuasif pour éviter que trop d'entreprises souscrivent au support ESU. Et plus le temps passe, plus la facture est salée. Toutefois, c'était la dernière option possible pour continuer à utiliser Windows 7 en toute sécurité.

Je dis bien "c'était", car le support ESU a pris fin, donc à partir d'aujourd'hui, Windows 7 devient un système vulnérable et qui ne sera plus maintenu par Microsoft. Cela est d'autant plus vrai que les futures versions des navigateurs, notamment Microsoft Edge et Google Chrome, ne supporteront pas Windows 7 (et Windows 8.1).

Comme avec Windows 8.1, Microsoft encourage les utilisateurs à migrer vers une version plus récente de Windows. Je pense que vous pouvez oublier Windows 11 car la machine ne respectera pas les prérequis matériels, donc c'est vers Windows 10 qu'il faut se tourner. Même s'il faut tenir compte de cette remarque de Microsoft : "Avant d'investir dans une mise à niveau de Windows 10, veuillez considérer que Windows 10 atteindra sa date de fin de support le 14 octobre 2025."

À l'échelle mondiale, il y a encore du travail pour se débarrasser de Windows 7 : il représente encore 11,2% des machines sous Windows, soit un peu plus de 1 sur 10 ! Il s'agit d'une statistique issue du site StatCounter.

Sur le même sujet, je vous recommande de lire les articles suivants :

Source