Depuis mardi 10 octobre 2023, plusieurs systèmes d'exploitation de chez Microsoft ne sont plus pris en charge Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2 pour les serveurs et d'un autre côté, il y a Windows 11 version 21H2 pour les postes de travail. Voici ce qu'il faut savoir !

Plusieurs systèmes de Microsoft ont reçu leur dernière mise à jour cumulative à l'occasion de la sortie du Patch Tuesday d'octobre 2023. La fin du support étendu est un événement marquant dans le cycle de vie d'un système d'exploitation, notamment pour des raisons de sécurité et de stabilité. Du côté de Windows 11 21H2, la fin du support ne concerne pas toutes les éditions, comme nous allons le voir.

Fin du support de Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2

Plus de mises à jour de sécurité

Disponible depuis novembre 2013, Windows Server 2012 est disponible pour tout le monde et son support standard a déjà pris fin en octobre 2018. Désormais, c'est le support étendu de Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2 qui a pris fin le mardi 10 octobre 2023.

Le support étendu est extrêmement important puisqu'il permettait à ces deux versions de Windows de recevoir gratuitement les mises à jour de sécurité. Avec la fin du support étendu, les serveurs sous Windows Server 2012 / 2012 R2 ne recevront plus ces mises à jour. Microsoft est clair sur le sujet : "Après cette date, ces produits ne recevront plus de mises à jour de sécurité, de mises à jour non liées à la sécurité, de corrections de bugs, d'assistance technique ou de mises à jour du contenu technique en ligne."

Sachez que vous pouvez quand même continuer à obtenir du support ! OK, mais comment ?

Pour continuer l'aventure avec Windows Server 2012, vous pouvez souscrire au support "Extended Security Update" afin de bénéficier de 1 à 3 années de support supplémentaire. Ceci permettrait d'avoir du support jusqu'en 2026, au plus tard. C'est payant et généralement assez coûteux pour être dissuasif afin de vous inciter à migrer vers une version plus récente. Je ne connais pas les tarifs actuels.

Il y a quand même une solution pour profiter du support ESU pendant trois ans gratuitement : migrer votre serveur sur Azure : "Les clients peuvent migrer des applications et des bases de données vers Azure, y compris Azure VMware Solution, Azure Stack HCI, des machines virtuelles, des hôtes dédiés, et recevoir gratuitement des mises à jour de sécurité étendues pendant trois ans après la date de fin de support. Les clients peuvent également utiliser Azure Hybrid Benefit pour leurs licences Windows Server et SQL Server.", peut-on lire sur le site de Microsoft.

Pour passer de Windows Server 2012 ou Windows Server 2012 R2 à une version plus récente de Windows Server, vous avez deux solutions :

Provisionner une nouvelle machine basée sur le nouveau système et effectuer une migration

Cette technique consiste à déployer une nouvelle machine, ce qui est plus lourd, car on repart de zéro. Il sera nécessaire de migrer les rôles et applications du serveur Windows Server 2012 vers le nouveau serveur, afin que la nouvelle machine assure la suite et que celle obsolète soit arrêtée. On peut considérer que c'est l'option la plus sécurisante, car on repart sur une base saine, mais elle sera plus longue.

Effectuer une mise à niveau sur place de Windows Server, en passant de l'OS actuel vers un OS plus récent sans réinstaller la machine

Cette technique ne vous permettra pas de passer directement de Windows Server 2012 R2 à Windows Server 2022, car c'est possible de mettre à niveau vers 2 versions plus récentes, en l'occurrence ici Windows Server 2016 ou Windows Server 2019. Si vous décidez d'utiliser l'une de ces deux versions, ce n'est pas grave. Sinon, il faudra enchaîner deux mises à niveau : une première mise à niveau vers Windows Server 2016 ou 2019 puis une seconde mise à niveau vers Windows Server 2022. Longtemps critiqué, le processus de mise à niveau s'est amélioré avec le temps et il est pris en charge par Microsoft de manière officielle.

Sachez que le support étendu de Windows Server 2019 prendra fin en janvier 2029, tandis que le support étendu de Windows Server 2022 prendra fin le 14 octobre 2031.

Fin du support de Windows 11 21H2 pour certaines éditions

Depuis le début de l'année 2023, Microsoft a activé son processus de mise à niveau automatique pour forcer un maximum de machines à passer de Windows 11 21H2 à Windows 11 22H2, qui est la version majeure de Windows 11 la plus récente, en attendant Windows 11 23H2.

La raison est simple : depuis le 10 octobre 2023, certaines éditions de Windows 11 21H2 ne sont plus supportées ! Ceci s'applique aux éditions suivantes : Famille (Home), Pro, Pro Education et Pro for Workstations. Si vous utilisez ces éditions, vous devez impérativement passer sur Windows 11 22H2.

Pour ceux qui utilisent les éditions Enterprise, IoT Enterprise, Enterprise multi-session ou Education, vous avez encore le temps puisque Windows 11 21H2 va bénéficier d'un support jusqu'au 8 octobre 2024.

Si vous passez sur Windows 11 22H2, ce sera l'occasion de bénéficier des dernières nouveautés déployées par Microsoft, notamment les 150 fonctionnalités de la mise à jour Moment 4 pour Windows 11 22H2.