Le support de Windows 10 a pris fin aujourd'hui, mardi 14 octobre 2025. Vous le savez probablement déjà, mais c'est une date importante et je souhaitais marquer le coup. Quelles sont les conséquences ? Comment continuer à utiliser Windows 10 en toute sécurité ?

La première version de Windows 10 a été lancée le 29 juillet 2015, et en un peu plus de 10 ans, le système d'exploitation de Microsoft s'est imposé à l'échelle mondiale. À l'heure actuelle, au moins 72.3% des ordinateurs tournent sur Windows, dont 40.84% sous Windows 10, ce dernier ayant été dépassé en juin 2025 par Windows 11, qui détient désormais 49.05% de part de marché. Chez les gamers, la bascule est encore plus marquée, avec 63.04 % des joueurs sur Steam qui ont adopté Windows 11.

Windows 10 : ce que signifie la fin du support

Avec des millions de machines encore sous Windows 10, forcément, la fin du support de cet OS est un événement majeur dans le monde de l'informatique. Mais, concrètement, qu'est-ce que cela signifie quand Microsoft annonce la fin du support pour une version de Windows ? Cela veut dire que cette version :

ne recevra plus de mises à jour de sécurité (patches corrigés par Microsoft)

ne bénéficiera plus de correctifs de bogues / améliorations

ne sera plus officiellement prise en charge en cas de problème technique

ne recevra pas de nouvelles fonctionnalités

La première ligne de cette liste pourra peut-être vous étonner, mais c'est une réalité dans le contexte du support standard prévu initialement par Microsoft. Par ailleurs, il faut bien comprendre que la fin du support ne veut pas dire que votre PC va cesser de fonctionner du jour au lendemain. Windows 10 continuera de tourner : c’est la sécurité, la maintenance et le support qui sont affectés.

Ce mardi 14 octobre, Windows 10 va recevoir son ultime mise à jour cumulative. Pour les mois et les années à venir, son avenir est incertain, car il sera de plus en plus exposé à de potentielles vulnérabilités et aux logiciels malveillants.

Le programme ESU pour faire durer le plaisir Windows 10

Microsoft a conscience que Windows 10 est, d'une part, très largement utilisé, et d'autre part, très apprécié. C'est probablement pour cette raison que l'entreprise américaine a décidé d'ouvrir à tout le monde le programme ESU : Extended Security Updates.

Habituellement réservé aux entreprises, comme à l'époque de la fin du support du regretté Windows 7, le programme ESU permet de bénéficier des mises à jour de sécurité pendant 1 à 3 ans. Ici, il est bien question uniquement de la sécurité, et rien d'autre.

Pour les particuliers , le programme ESU est disponible pendant 1 an, pas plus, soit jusqu'en octobre 2026. C'est gratuit ou payant, en fonction de l'option choisie et de votre emplacement géographique.

, le programme ESU est disponible pendant 1 an, pas plus, soit jusqu'en octobre 2026. C'est gratuit ou payant, en fonction de l'option choisie et de votre emplacement géographique. Pour les entreprises, le programme ESU est disponible pendant 1 à 3 ans, avec un tarif par machine qui double chaque année.

Aujourd'hui, il est donc encore possible de profiter de Windows 10 pendant encore au moins 1 an supplémentaire sans mettre en péril la sécurité de sa machine. Pour la stabilité, c'est un autre sujet : la compatibilité des applications avec Windows 10 dépendra du bon vouloir des éditeurs. Et, là, nous ne sommes pas à l'abri de surprise dans les prochains mois.

Pour savoir comment activer le programme ESU sur Windows 10 et quelles sont les différentes méthodes proposées par Microsoft, consultez ces deux articles :

Les autres alternatives pour les irréductibles de Windows 10

Pour ceux qui ne sont pas prêts à sauter le pas vers Windows 11, plusieurs portes de sortie sont accessibles, sans compter sur le programme ESU.

Windows 365 : une autre option est de passer à Windows 11 dans le cloud avec Windows 365, une solution qui permet d’accéder à son environnement de travail à distance, grâce à un "PC dans le Cloud".

: une autre option est de passer à avec Windows 365, une solution qui permet d’accéder à son environnement de travail à distance, grâce à un "PC dans le Cloud". Les versions LTSC : il existe des éditions de Windows 10 conçues initialement pour des usages très spécifiques (environnements industriels, par exemple)) appelées Long-Term Servicing Channel (LTSC). Celles-ci continueront de recevoir des mises à jour jusqu'en 2027, voire même jusqu'en 2032 pour les versions IoT Enterprise.

Concernant ce second point, vous pouvez approfondir le sujet en consultant cet article :

Si vous souhaitez abandonner Windows 10 sans pour autant passer sur Windows 11, il existe bien entendu une autre option : Linux. Plusieurs distributions stables et accessibles sont recommandables, notamment Linux Mint et Ubuntu.

Qu'en pensez-vous ? Si vous êtes sur Windows 10, qu'avez-vous fait de votre machine ?