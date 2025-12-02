Les critères pour choisir les écrans pour son parc informatique

Souvent perçu comme un simple périphérique, l’écran d’ordinateur est en réalité un outil stratégique, ayant un impact notable sur les performances des équipes et le confort de travail. Un moniteur professionnel de qualité réduit la fatigue visuelle, améliore la productivité et facilite la gestion du parc informatique. Sélectionner un modèle au hasard ou sans mûre réflexion est une erreur. Il convient de tenir compte des critères suivants avant de faire votre choix.

La taille de l’écran d’ordinateur

La diagonale d’affichage est le premier paramètre à considérer, car le confort d’utilisation et la qualité du poste de travail en dépendent fortement. Un écran trop petit risque de limiter l’efficacité des collaborateurs, tandis qu’un moniteur surdimensionné encombre inutilement l’espace de travail. Les formats les plus répandus en entreprise vont de 24 à 32 pouces.

Un écran 27 pouces, et c'est ce que j'utilise personnellement, constitue un très bon compromis puisqu’il offre assez d’espace pour travailler confortablement sur plusieurs fenêtres côte à côte. Cet aspect est important pour gagner en productivité, car cela évite de devoir jongler sans cesse entre plusieurs fenêtres. Un écran de cette taille aura un autre avantage : il n’occupe pas beaucoup de place sur un bureau classique.

Voici un petit guide d’orientation selon les métiers :

Bureautique standard : 24 à 27 pouces

Développement, CAO : 27 à 32 pouces

Design, montage vidéo : 27 pouces 4K ou plus

Accueil, postes partagés : 22 à 24 pouces

La résolution et la qualité d’affichage de l’écran

La résolution détermine la finesse et la netteté des détails affichés. Pour la majorité des usages bureautiques, le Full HD (1920 x 1080 pixels) reste une norme tout à fait satisfaisante, avec un excellent rapport qualité/prix. Mais les entreprises peuvent investir dans le Quad HD ou QHD (2560 x 1440 pixels), qui est un intermédiaire entre l'indémodable Full HD et l'UHD (4K) offrant une meilleure finesse d'affichage : un plus pour certains usages. Pour les postes qui nécessitent encore plus de précision, dont le graphisme, la conception assistée par ordinateur (CAO) et la data visualisation, l'achat d'un écran 4K peut se justifier.

La connectique et la compatibilité technique

La connectivité est un point d'attention qu'il ne faut pas négliger : VGA, HDMI, DisplayPort et même désormais l'USB-C. L'écran doit disposer d'une connectique en adéquation avec les besoins de l'entreprise, et plus particulièrement, le matériel dont elle disposerait déjà : postes fixes, stations d’accueil, ordinateurs portables, clients légers, etc. Évitez de recourir à des adaptateurs vidéo en tout genre, qui seront plutôt la source de problèmes futurs.

La connectique HDMI est probablement la plus répandue, suivie par le DisplayPort, qui ont désormais pris le relais de la connectique VGA. Celui qui change réellement la donne, c'est le connecteur USB type C grâce à sa polyvalence : il peut gérer l’alimentation, la transmission vidéo et le transfert de données via un unique câble. Privilégiez des moniteurs dotés de plusieurs ports (HDMI + DisplayPort, par exemple), pour faciliter le renouvellement des postes sans que ce soit une contrainte.

L’ergonomie et la conception du poste de travail

L’ergonomie du poste de travail est souvent sous-estimée alors qu’elle impacte directement le confort, la performance et la santé des collaborateurs. Elle contribue notamment à réduire l’absentéisme lié aux troubles musculosquelettiques. Un bon écran bureautique doit être ajustable en hauteur, inclinable et pivotable (cela évite de se retrouver avec une pile de livres sous l'écran pour le surélever). Autrement dit, il doit avoir des réglages qui permettent d’adapter sa position à la morphologie de chaque utilisateur. Optez également pour une dalle mate anti-reflet pour protéger l’employé de la lumière bleue.

Y a-t-il d’autres critères à prendre en compte avant d’acheter un écran professionnel ?

Belta recommande de choisir un moniteur professionnel avec une rotation à 360°, des pieds stables et des bordures fines.

Quelle dalle choisir pour un usage intensif ?

Les dalles IPS offrent des angles de vision larges et une restitution colorimétrique stable. Chez Belta, les modèles Dell P Series se distinguent pour leur robustesse.

Article sponsorisé.