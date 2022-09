En ce moment, c'est un véritable festival : les cyberattaques s'enchaînent et des entreprises importantes en font les frais. Aujourd'hui, ce sont les enseignes de prêt-à-porter Jules et BZB (Bizbee) qui sont impactées !

Comme le signale le site LeMagIT, les sites de e-commerce de Jules et BZB évoquent une simple opération de maintenance. Chez Jules, nous avons une page avec pour titre "Site en maintenance", et chez BZB, c'est la même chose avec en gros titre "Notre site se refait une beauté". Rien qu'à voir le design de la page de maintenance, on sent qu'elle a été mise en place en urgence... Voici un aperçu.

Et pour cause, toujours d'après les journalistes du site LeMagIT, qui ont pris le temps de contacter quelques boutiques des enseignes concernées, ce n'est pas vraiment une maintenance prévue : les deux marques sont victimes d'une attaque informatique ! Cette attaque serait survenue dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022, ce qui a eu pour impact immédiat de rendre indisponibles les services métiers : plus possible de passer des commandes, plus de réapprovisionnement dans les magasins, etc...

Quoi qu'il en soit, le fait que ces deux marques soient touchées au même moment n'est probablement pas un hasard : elles appartiennent au groupe FashionCube. Les autres marques du groupe ne semblent pas impactées, car les sites fonctionnent. On peut citer notamment Pimkie, Rouge Gorge et Grain de Malice. En ce moment, les équipes de CGI doivent être sur le pont, car c'est cette société qui a en charge la gestion des systèmes informatiques du groupe FashionCube.

Cyberattaque : Camaïeu en liquidation judiciaire

En juin 2021, c'est l'enseigne Camaïeu qui a subi une attaque informatique. Résultat, pendant une semaine, le site Internet avait été indisponible. Il y a quelques jours, Camaïeu a été placé en liquidation judiciaire : déjà en difficultés financières à l'époque, cette attaque informatique n'a surement pas arrangé les choses.

Pour le moment, il n'y a aucune information officielle au sujet de cette cyberattaque qui touche Jules et BZB. Quand il y aura du nouveau, l'article sera mis à jour.

