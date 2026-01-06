De nouveaux ordinateurs équipés d'une puce Snapdragon X2 et de Windows 11 26H1 seront mis sur le marché à partir d'avril 2026. Voici ce que l'on sait sur cette future version.

D'après le site WindowsLatest, Qualcomm a confirmé l'arrivée de nouvelles machines équipées d'une puce Snapdragon X2 à la fin du premier trimestre 2026, soit en avril 2026. De son côté, Microsoft a déjà confirmé que Windows 11 26H1 était une nouvelle version réservée uniquement à certaines machines, ce qui laisse entendre que cette mouture pourrait sortir en même temps que ces machines.

À l'occasion du CES 2026, qui se déroule actuellement à Las Vegas, Qualcomm a d'ailleurs dévoilé une nouvelle famille de puces : Snapdragon X2 Plus. Avec deux modèles : l'un avec 6 cœurs (X2P-42-100), l'autre avec 10 cœurs (X2P-64-100), et dans les deux cas on retrouve un NPU pour l'IA.

L'objectif étant de proposer des puces optimisées pour les machines Copilot+ et donc pour l'exécution de tâches IA en local. De son côté, Microsoft travaille sur Windows 11 26H1, une version optimisée pour les nouvelles puces Arm64 pour les ordinateurs : ce qui fait écho à ces nouvelles puces Snapdragon.

Voici les améliorations évoquées par Qualcomm entre cette nouvelle génération et la précédente. On peut constater une importante amélioration sur les tâches liées à l'IA.

Source : Qualcomm

Windows 11 26H2 : la future version pour tous

La version 26H1 est déjà disponible en test pour les membres du programme Windows Insider, depuis novembre 2025. Microsoft avait d'ailleurs précisé : "La version 26H1 n'est pas une mise à jour fonctionnelle de la version 25H2 et comprend uniquement des modifications de la plateforme visant à prendre en charge des composants électroniques spécifiques. Aucune action n'est requise de la part des clients."

Cette version n'est pas destinée à être largement déployée : les utilisateurs actuels de Windows 11 devront patienter jusqu'à l'automne prochain pour recevoir une nouvelle mise à jour. Autrement dit, Windows 11 26H2 devrait être la mise à jour majeure annuelle publiée par Microsoft, en octobre ou novembre prochain.

L'entreprise américaine souhaite s'en tenir à une seule mise à jour de fonctionnalités par an, cela est donc cohérent. Mais nous aurons le temps d'en reparler d'ici là. En attendant, la première version qui apparaîtra sur certaines machines, c'est bien la version 26H1.