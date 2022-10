L'éditeur de solutions de sécurité Anozr Way a mis en ligne la 4ème édition de son baromètre d'évaluation de la menace ransomware. Un rapport qui montre à quel point la France est impactée par les attaques de type ransomwares.

De manière générale, si l'on regarde les chiffres de janvier à août 2022, l'Amérique du Nord reste la région du monde la plus touchée, avec 43% des attaques contre 35% pour l'Europe. Sur le Vieux Continent, l'ensemble des pays sont touchés, avec en tête l'Allemagne (7%) suivie par la France (5%) et l'Italie (4%).

D'après Anozr Way, 70% des attaques de ransomwares en France sont attribuées aux ransomwares LockBit 2.0 et LockBit 3.0 ! Une domination écrasante qui est inquiétante dans le sens où elle montre le niveau d'efficacité de ce groupe de cybercriminels. Dernièrement, le ransomware LockBit 3.0 a touché le Centre Hospitalier de Corbeil-Essonnes. Au niveau mondial, ce ransomware serait à l'origine de 41% des attaques !

Alors que le groupe Conti s'est éteint, les entreprises françaises ont dû faire face à de nouveaux groupes de cybercriminels comme Bl00dy, Cheers!, ou encore Red Alert.

Au total, et uniquement pour les entreprises françaises, la perte de chiffre d'affaires cumulé entre le 1er janvier et le 31 août 2022 atteint 1,06 milliard d'euros ! Ce chiffre énorme correspond uniquement aux pertes liées aux attaques par ransomwares : même si elles sont majoritaires, ce ne sont pas les seules attaques. Ceci ne tient pas compte non plus du paiement éventuel d'une rançon ! En moyenne, le montant s'élève à 128 000 euros par entreprise !

Quelles sont les entreprises ciblées ?

Que ce soit en France ou en Europe, ce sont les TPE-PME et les organisations du secteur public qui sont les plus touchées. Pour les TPE-PME, on parle d'une attaque sur deux, au niveau européen. Au niveau mondial, le nombre d'organisations victimes de ransomware est en augmentation et il devrait dépasser le niveau atteint en 2021. En effet, d'après Alban Ondrejeck, directeur technique et co-fondateur d'Anozr Way : "En 8 mois seulement, le nombre d'organisations victimes de ransomware dans le monde est déjà égal à 85% de l’ensemble de l’année 2021".

