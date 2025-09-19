LinkedIn a mis en place une nouvelle politique concernant l'utilisation des données de ses utilisateurs européens. À partir du 3 novembre 2025, vos informations personnelles et vos activités sur la plateforme serviront, par défaut, à entraîner les modèles d'IA générative du réseau social. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devez décocher une option dans les paramètres de votre profil. Faisons le point.

LinkedIn et l'IA : une collecte de données activée par défaut

Depuis un an déjà, LinkedIn, le réseau social de Microsoft, s'octroie le droit d'exploiter les données de ses utilisateurs pour ses projets d'IA générative. Mais, jusqu'ici, l'Europe était épargnée ! Enfin, ça, c'était avant, car à partir du 3 novembre 2025, cette politique sera étendue à l'Espace économique européen, à la Suisse et au Royaume-Uni. La France est donc directement affectée par ce changement.

Depuis quelques jours, LinkedIn affiche un bandeau discret dans le haut de l'interface pour vous informer de ce changement à venir : "À compter du 3 novembre 2025, certaines de vos données LinkedIn seront utilisées par l’intelligence artificielle générative pour améliorer votre expérience, sauf si vous le refusez dans vos préférences."

Si vous souhaitez vous y opposer, vous devez agir puisque LinkedIn a choisi une approche d'opt-out, ce qui signifie que l'option associée à ce changement est activée par défaut. Chaque utilisateur doit donc se rendre dans les paramètres de son compte avant la date butoir du 3 novembre.

Si vous cliquez sur ce lien, vous serez redirigé directement vers la bonne page. Vous n'avez qu'à désactiver l'option intitulée "Utiliser mes données pour entraîner des modèles d'IA de création de contenu".

Quelles sont les données utilisées par LinkedIn ?

Si vous conservez cette option activée, vous autorisez LinkedIn à utiliser vos données et votre contenu pour entraîner ses modèles d'IA. Plus concrètement, cela correspond donc à un ensemble d'informations, dont :

Les publications, commentaires et articles que vous partagez

L'historique de recherche sur la plateforme

Les contenus que vous consultez sur la plateforme

Vos relations, les personnes que vous suivez ou qui vous suivent

Vos recherches d'emploi

Autrement dit : tous vos faits et gestes sur LinkedIn, à l'exception des messages privés.

LinkedIn souhaite visiblement exploiter vos données pour améliorer la pertinence de ces outils désormais dopés à l'IA. Il peut s'agir de la recherche de profils par les recruteurs, ou encore pour mieux assister les membres dans la création de contenu tel que des mises à jour de profil et les publications.

Pour déployer cette nouveauté en Europe sans se faire taper sur les doigts, LinkedIn a joué la carte de l'intérêt légitime, ce qui fait écho à l'un des principes de base du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Si vous utilisez LinkedIn, il est recommandé de désactiver cette option, surtout que cela ne vous empêche pas d'utiliser les fonctionnalités d'IA génératives de la plateforme...

Qu'en pensez-vous ?