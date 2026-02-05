Vous connaissez la commande sudo sous Linux ? Sachez que depuis plus de 30 ans elle est maintenue par une seule et même personne : Todd C. Miller. Il s'agit pourtant d'un outil critique qui joue un rôle clé dans l'univers de Linux. Le mainteneur de sudo cherche des financements et c'est dans l'intérêt de tous qu'il ne devienne pas un abandonware.

30 ans de maintenance et un appel à l'aide

C'est un scénario malheureusement classique dans l'écosystème du logiciel libre : un outil populaire repose sur les épaules d'une poignée de passionnés, voire même d'une seule personne, souvent bénévolement. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière le projet Sudo.

Incontournable (ou presque) sur les systèmes Linux et Unix, l'utilitaire en ligne de commande sudo permet à un utilisateur autorisé d'exécuter des commandes avec les privilèges d'un autre compte, généralement le superutilisateur (root), le tout encadré par des règles de sécurité. Autrement dit, c'est une façon propre d'élever ses privilèges sur Linux pour exécuter une commande. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cet article d'introduction à sudo.

Todd C. Miller, qui maintient cet utilitaire depuis 1993, se retrouve aujourd'hui sans soutien financier. Son site personnel affiche d'ailleurs ce message : "Depuis plus de 30 ans, je suis le mainteneur de sudo. Je suis actuellement à la recherche d'un sponsor pour financer la maintenance et le développement continu de sudo. Si vous ou votre organisation êtes intéressés par le parrainage de sudo, faites-le-moi savoir."

En réalité, la situation s'est dégradée en février 2024, date à laquelle son ancien employeur (une filiale de Quest Software) a cessé son parrainage. Faute de temps et de ressources, Miller confie qu'il se concentre désormais quasi exclusivement sur la correction de bugs et le nettoyage du code. Ce manque de soutien pénalise le développement de sudo, notamment pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités, bien qu'il y ait quelques sponsors sur GitHub.

Pourtant, il continue de faire un travail sérieux : en 2021, il a notamment corrigé une faille de sécurité critique (de type heap buffer overflow) dans sudo.

Ubuntu travaille sur l'avenir de sudo codé en Rust

Ce qui m'interpelle au sujet de cette information publiée sur The Register, c'est le comportement de Canonical, l'organisation derrière Ubuntu. Plutôt que de soutenir Todd C. Miller, Canonical a pris la décision de développer sudo-rs , un nouvel outil qui est en réalité une réécriture complète de l'outil sudo en langage Rust. Ce dernier est à la mode depuis un moment (tous les grands éditeurs s'y mettent), notamment parce que Rust serait conçu pour être "memory safe" : important pour réduire la surface d'attaque.

D'ailleurs, Ubuntu a basculé vers sudo-rs comme implémentation par défaut avec la sortie d'Ubuntu 25.10 publiée en octobre 2025. Le projet sudo que l'on connaît depuis des décennies a donc été mis sur la touche.

Même si Todd C. Miller ne reçoit pas de soutien de la part de Canonical vis-à-vis de son projet, il affirme être en contact avec les développeurs de cette version Rust : "Je suis en contact avec les personnes travaillant sur sudo-rs depuis le début du projet et je leur fais confiance pour agir correctement envers la base d'utilisateurs de sudo.", a-t-il précisé aux journalistes de The Register. Cette version devrait donc représenter l'avenir de l'outil sudo, fonctionnellement parlant.

Pour le moment, Todd C. Miller n'envisage pas d'abandonner le développement de sudo, mais il espère plus de soutien financier. Surtout, passer le flambeau à quelqu'un d'autre n'est pas évident : le spectre de l'affaire XZ Utils, où une backdoor avait été insérée par un mainteneur - malveillant - ayant gagné la confiance du projet, le pousse à être méfiant.

Terminons par ces propos de Todd C. Miller qui devraient interpeller l'industrie IT : "Sans une forme d'aide, c'est intenable. Le burn-out des mainteneurs est réel."

