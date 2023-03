Lundi 6 mars 2023 : une nouvelle panne chez Twitter !

Depuis plusieurs semaines, le réseau social Twitter subit des pannes. Dernier exemple en date : lundi 6 mars avec les redirections de liens.

Ce lundi 6 mars 2023, Twitter a subi une nouvelle panne et ce sont les redirections de liens internet qui n'ont pas fonctionné pendant environ une heure, en soirée. Avec la suppression de nombreux postes par Elon Musk, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes : c'est bien le cas. Mais le nouveau PDG va-t-il les résoudre ? "Il est possible que certains aspects de Twitter ne fonctionnent pas comme attendu en ce moment. Nous avons fait un changement en interne qui a eu des conséquences inattendues. Nous y travaillons et nous donnerons des informations quand ce sera réparé", a déclaré le compte officiel @TwitterSupport.

Le problème a impacté énormément d'utilisateurs, et il y a eu jusqu'à 8 000 alertes recensées sur le site DownDetector. Lors du clic sur un lien, une page d'erreur blanche apparaît avec ce message :"Votre API (interface de programmation, NDLR) actuelle ne comprend pas l'accès à cette page".

Pour rappel, une API (Application Programming Interface) est un ensemble de règles et de protocoles qui permettent à différents logiciels de communiquer entre eux. Elle définit les méthodes de communication, les formats de données et les fonctions disponibles pour l'utilisation de l'application. En résumé, une API permet à un développeur de créer une application qui interagit avec une autre application ou un service en utilisant une interface standardisée.

Cette même API va devenir payante, ce qui va encore détacher le réseau social des développeurs et donc des utilisateurs. Selon Insider Intelligence, l'année dernière, il y avait plus de 368 millions d'utilisateurs mensuels sur Twitter. Ils prévoient une perte de 32 millions entre 2022 et 2024.

Cela peut s'expliquer par les nombreuses pannes, ainsi que le contenu de moins en moins modéré, mais aussi par les licenciements en masse puisque Twitter est passé de 7 500 employés à 2000 employés, depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en octobre 2022. Le Wall Street Journal informe que la société a perdu 40% de son chiffre d'affaires avec le départ des annonceurs. La situation est difficile pour Twitter.

