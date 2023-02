Avec son disque DC HS760, Western Digital montre clairement que les disques durs mécaniques ne sont pas morts : ce nouveau modèle présente l'avantage d'avoir deux actionneurs, afin de proposer d'excellentes performances !

Les disques durs mécaniques sont de plus en plus mis en retrait, au profit des disques SSD dont les prix baissent régulièrement, et pourtant, on continue d'en acheter et les fabricants, en l'occurrence ici Western Digital, continuent d'innover.

Sur les sites d'e-commerce français, notamment sur le site Cdiscount.com, on continue de voir une large gamme de disques durs internes et externes, même si les ventes continuent de chuter au profit des disques SSD. Si l'on regarde les chiffres de 2022, cela se traduit par une baisse des ventes de 34%, en seulement un an, d'après les ventes totales effectuées par trois acteurs importants : Seagate, Toshiba et Western Digital.

Cette baisse des ventes n'est pas seulement liée aux disques SSD, on peut aussi l'associer à la généralisation de l'accès Internet à très haut débit. Avant, lorsque l'on téléchargeait un jeu au format digital, on le conservait précieusement, car le téléchargement pouvait représenter plusieurs heures. Maintenant, il est très probable que certains utilisateurs ne stockent plus cette copie, mais effectuent un téléchargement au besoin, ce qui réduit les besoins en espace de stockage.

Aujourd'hui, le disque dur reste tout de même beaucoup plus abordable que les disques SSD, notamment lorsque l'on a besoin de stockage avec une capacité importante : 4 To ou plus. D'ailleurs, le nouveau disque dur de chez Western Digital évoqué dans cet article a une capacité de 20 To ! On peut aussi considérer que le disque dur externe reste une bonne option pour transporter facilement des données (plutôt que d'utiliser le Cloud) ou pour effectuer des sauvegardes déconnectées de ses données.

Western Digital DC HS760

Les caractéristiques

Le modèle DC HS760 est un modèle de la gamme "Data Center" de chez Western Digital, qui présente la particularité d'avoir deux actionneurs. Une première chez ce fabricant ! Compte tenu du secteur sur lequel se place ce modèle, il intègre une interface SAS.

Concrètement, qu'est-ce que ça change d'avoir deux actionneurs ? En fait, grâce à ces deux actionneurs indépendants, ce disque dur est capable de lire et écrire des données en parallèle, puisqu'il a deux bras pour travailler au lieu d'un seul. Forcément, cette nouveauté lui permet de proposer des performances bien supérieures aux performances habituelles.

Pour être un peu plus précis, Western Digital évoque des performances 1,7 fois supérieures en comparaison d'un disque UltraStar HC560, et un débit séquentiel doublé ! Toutefois, Western Digital n'a pas donné d'indications précises sur les débits proposés par ce nouveau modèle, mais il devrait dépasser les 550 Mo/s. Avec de telles performances, ce disque dur concurrence certains SSD ! La fiche produit actuellement disponible est relativement succincte.

Au-delà des performances pures, c'est l'efficacité énergétique qui est améliorée avec le disque DC HS760. D'après le fabricant, l'amélioration est de 37% en comparaison du modèle DC HC560, ce qui n'est pas anodin.

Le prix

Ce disque dur bénéficie d'une garantie de 5 ans, et pour le moment, nous ne connaissons pas son prix. Toutefois, à titre de comparaison, le modèle DC HC560 de 20 To (équipé d'un seul bras) est proposé à 559 euros sur Internet.

Désormais, avec ce nouveau disque, Western Digital concurrence directement Seagate et sa gamme de disques disques Exos 2X, elle aussi dotée de plusieurs actionneurs grâce à la technologie Multi-Actuator MACH2.

Source