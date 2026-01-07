Mauvaise nouvelle pour débuter l'année : le célèbre outil de déploiement Microsoft Deployment Toolkit alias MDT, n'est plus disponible au téléchargement. Sans annonce officielle, Microsoft semble avoir décidé d'enterrer cette solution on-premise gratuite, qui fait le bonheur des administrateurs depuis plus de 10 ans.

Une action silencieuse mais lourde de sens

MDT est bien connu des professionnels de l'IT qui ont besoin de masteriser et de déployer des postes Windows via le réseau local. Gratuite, flexible et performante, la solution MDT est capable d'épauler les admins pour déployer des dizaines, des centaines, voire des milliers de postes. Aujourd'hui encore, elle est capable de déployer une image masterisée de la dernière version de Windows 11.

Pourtant, Microsoft a pris une décision : supprimer le téléchargement de MDT version 8456, la version la plus récente à ce jour. Ce lien officiel, qui est référencé sur Google, mène désormais sur une page d'erreur 404 : "Nous sommes désolés, ce téléchargement n'est plus disponible.".

La version MDT 8450 reste toujours disponible au téléchargement, mais c'est une version encore plus ancienne. Sur Reddit, un utilisateur mentionne la disponibilité de MDT 8456 sur un dépôt GitHub. Je n'ai pas vérifié la source personnellement, mais elle serait légitime d'après les échanges Reddit.

Fin de MDT : une issue inévitable

Cette décision de Microsoft est une déception, mais elle n'est pas une surprise. Elle concrétise une agonie lente de MDT que nous observons depuis plusieurs années. En effet, MDT était déjà en sursis pour plusieurs raisons :

L'outil ne recevait plus de mises à jour de fonctionnalités significatives depuis longtemps.

Le support officiel pour Windows 11 et Windows Server 2022 était inexistant, obligeant les admins à faire des ajustements techniques pour faire fonctionner les déploiements (techniques évoquées dans mes tutoriels MDT).

Microsoft avait déjà prévenu que MDT ne supporterait pas l'architecture ARM64.

Un autre signal est directement lié à Windows 11 : Microsoft a pris la décision de supprimer VBScript de son système d'exploitation d'ici 2027. Le problème, c'est que MDT s'appuie sur de nombreux scripts VBS pour fonctionner. Voici, pour rappel, la feuille de route Microsoft pour la suppression de VBScript dans Windows 11 :

Source : Microsoft

La marche forcée vers Windows Autopilot et Intune

Cette manœuvre signifie aussi que Microsoft vise à abandonner la gestion traditionnelle basée sur les images ("Imaging") au profit du Modern Management. Autrement dit, la firme de Redmond pousse indirectement les entreprises vers l'écosystème Cloud avec Microsoft Intune et Windows Autopilot. Il reste néanmoins l'onéreux Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM) pour les infrastructures locales.

La pilule économique risque d'être difficile à avaler pour certaines organisations... Si on regarde au-delà des outils de Microsoft, quelles sont les solutions disponibles sur le marché ?

WAPT de chez Tranquil IT (société française) est capable de déployer des images Windows, des logiciels et de gérer les mises à jour (voir ce tutoriel et celui-ci). Il y a une version communautaire gratuite avec une limite sur le nombre de postes.

DeployR de chez 2Pint (société suédoise), une solution très récente qui se présente justement comme la remplaçante de MDT. La solution est payante.

Si vous connaissez d'autres alternatives à MDT, n'hésitez pas à partager les informations avec un commentaire.

