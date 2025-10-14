La dernière version du Media Creation Tool pour Windows 11, fréquemment utilisée pour les installations propres, ne fonctionne plus sur les ordinateurs sous Windows 10. Un comble à l'heure où le support de Windows 10 prend fin et que les utilisateurs sont invités à passer sur Windows 11. Faisons le point.

Le Media Creation Tool de Windows 11 en panne sèche

Il y a quelques jours, Microsoft a confirmé un dysfonctionnement avec la version la plus récente de l'outil Media Creation Tool (MCT) de Windows 11. Cet utilitaire gratuit peut être utilisé pour télécharger la dernière version de Windows et créer une clé USB d'installation (ou un DVD bootable), mais aussi pour récupérer une image ISO d'installation.

Le problème actuel, c'est que l'application bug sur les appareils sous Windows 10 22H2 et qu'elle ne peut pas être utilisée. De ce fait, cela bloquent les personnes qui veulent réaliser une installation propre pour passer à Windows 11. Même s'il existe d'autres méthodes, disons que celle-ci est officielle pour créer un support d'installation.

Dans une mise à jour de son site web, Microsoft précise : "La version 26100.6584 du Media Creation Tool de Windows 11, publiée le 29 septembre 2025, pourrait ne pas fonctionner comme prévu lorsqu'elle est utilisée sur des appareils sous Windows 10. Le Media Creation Tool pourrait se fermer de manière inattendue, sans afficher de message d'erreur."

En ce moment, les temps sont difficiles pour le Media Creation Tool... En effet, il y a deux semaines, Microsoft avait déjà reconnu un bug sur les appareils équipés de processeurs ARM64 suite à la sortie Windows 11 25H2.

Une solution temporaire en attendant le correctif

Face à ce problème, Microsoft affirme qu'un correctif est en cours de développement et qu'il sera intégré dans une future mise à jour de l'outil. En attendant, la firme de Redmond propose aux utilisateurs de télécharger directement une image disque (ISO) depuis le site officiel de Microsoft.

Si vous souhaitez mettre à niveau votre machine directement de Windows 10 à Windows 11, cette image peut suffire puisqu'il suffit de l'ouvrir sur le poste local et de lancer l'assistant. Pour créer un support d'installation sur une clé USB, dans ce cas, optez pour une autre méthode via Rufus, par exemple.

Si besoin, vous pouvez suivre ce tutoriel pour vous aider :

Avez-vous rencontré ce bug avec l'outil Media Creation Tool ?

Source