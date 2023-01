Fin janvier, Microsoft va lancer un nouvel abonnement Microsoft 365 Basic à un tarif très abordable : 1,99 euro par mois, ou 19,99 euros par an. Qu'est-ce qui est inclus dans cette offre ? Faisons le point !

Le plan Microsoft 365 Basic sera le moins coûteux des abonnements proposés par Microsoft. A ce prix, Microsoft intègre tout de même un ensemble de fonctionnalités : "Dans un premier temps, Microsoft 365 Basic comprendra des avantages essentiels en matière de tranquillité d'esprit, tels que 100 giga-octets (Go) de stockage Cloud, une messagerie électronique sécurisée et sans publicité avec Outlook, et l'accès à des experts du support pour obtenir de l'aide sur Microsoft 365 et Windows 11."

Autrement dit, l'offre Microsoft 365 Basic intègre 100 Go de stockage OneDrive, l'accès aux applications Office en mode Web, ainsi qu'au Webmail Outlook sans publicités, mais également un accès aux support Windows 11 et Microsoft 365 par téléphone et par chat. Voilà ce qui sera intégré dès le départ.

Par la suite, dans le courant de l'année 2023, Microsoft envisage d'intégrer des fonctionnalités supplémentaires : "Nous prévoyons d'améliorer encore Microsoft 365 Basic grâce à des fonctions de sécurité avancées telles que la récupération en cas d'attaques par ransomwares et la prise en charge des liens de partage protégés par mot de passe dans OneDrive, plus tard en 2023.", précise Microsoft.

Par contre, et contrairement aux offres Microsoft 365 Personnel et Microsoft 365 Famille, cet abonnement n'offre pas la possibilité d'installation les applications Microsoft Office sur son ordinateur.

Ce nouvel abonnement sera lancé le 30 janvier 2023 et sera disponible partout dans le monde ! Il est à noter que ce nouvel abonnement va remplacer "OneDrive Standalone 100 Go", actuellement facturé au même tarif. Ainsi, toutes les personnes avec un abonnement à "OneDrive Standalone 100 Go" seront migrées automatiquement vers Microsoft 365 Basic à la fin du mois de janvier.

Enfin, Microsoft a mentionné qu'une nouvelle expérience utilisateur allait être déployée (à partir du 1er février 2023) pour permettre aux utilisateurs de mieux gérer leur stockage OneDrive, notamment pour visualiser l'espace utilisé.

Source