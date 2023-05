En mars dernier, Microsoft a dévoilé Microsoft 365 Copilot : un assistant dopé à l'intelligence artificielle qui est censé accompagner les utilisateurs au quotidien pour accomplir différentes tâches dans Word, Excel, Outlook, Teams, etc.... L'entreprise américaine a annoncé l'accès anticipé et d'autres nouveautés. Faisons le point.

Microsoft 365 Copilot se rapproche des utilisateurs finaux et de la GA puisque Microsoft vient de lancer un programme d'accès anticipé nommé "Microsoft 365 Copilot Early Access Program" réservé à quelques clients privilégiés (dont je ne fais pas partie, ahah) : "Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer le programme d'accès anticipé à Microsoft 365 Copilot, un aperçu payant sur invitation seulement qui sera déployé auprès d'une première vague de 600 clients dans le monde. "

Alors que l'on avait déjà connaissance de quelques fonctionnalités de Copilot (répondre aux e-mails, générer un résumé d'un document existant, générer du texte dans un document à partir d'une directive, résumer une réunion en quelques points clés, etc...), Microsoft a fait l'annonce de nouvelles capacités pour son assistant Copilot.

Dans l'article de Microsoft, on apprend que les utilisateurs de Microsoft 365 sous licence E3 et E5 vont bénéficier de Semantic Index for Copilot. Cette méthode va permettre d'aller plus loin que de la simple recherche dans les fichiers, en proposant des documents en résultats, mais aussi en précisant les personnes associées à la recherche. En fait, l'IA interprète la recherche pour proposer des réponses plus poussées.

Par ailleurs, Microsoft a fait l'annonce de Copilot pour Whiteboard où l'IA pourra exprimer sa créativité en s'appuyant sur Designer à partir d'une simple demande de l'utilisateur (à partir du traditionnel prompt de Copilot) : "En utilisant le langage naturel, vous pouvez demander à Copilot de générer des idées, d'organiser les idées en thèmes, de créer des designs qui donnent vie aux idées et de résumer le contenu du tableau blanc." - Pour aller plus loin, Copilot peut résumer le contenu d'un tableau blanc dans un composant Microsoft Loop que vous pouvez partager facilement.

Même si l'on savait que Copilot allait intégrer PowerPoint, on sait aussi désormais que DALL-E, l'intelligence artificielle d'OpenAI qui est capable de générer des images à partir d'une description, sera disponible dans PowerPoint. Microsoft précise : "Par exemple, vous pouvez demander à Copilot de créer une image en noir et blanc d'un tableau d'affichage avec des notes autocollantes et des cartes postales dans un style photographique artistique et voir cette image apparaître rapidement dans PowerPoint." - Dans PowerPoint toujours, Copilot pourra améliorer votre présentation en résumant certains paragraphes en points clés, ou vice-versa.

De manière générale, Microsoft 365 Copilot sera présent aussi dans Outlook, OneNote ainsi que le petit nouveau Microsoft Loop pour vous aider à résumer vos idées, à trouver le bon ton pour votre texte ou e-mail, etc.... Dans l'idée de vous rendre plus efficace et productif.

Par la suite, Microsoft 365 Copilot sera étendu à Microsoft Viva Learning pour aider les utilisateurs à créer un parcours d'apprentissage personnalisé, notamment en concevant des parcours de perfectionnement, en découvrant des ressources d'apprentissage pertinentes et en planifiant le temps nécessaire pour chaque formation.

N'hésitez pas à consulter l'annonce officielle de Microsoft.