Lancée en 2022, l’application Outlook Lite va être abandonnée par Microsoft : elle compte pourtant plus de 10 millions de téléchargements sur le Play Store d'Android. Les utilisateurs sont invités à se tourner vers l’application mobile Outlook classique.

Outlook Lite : trois ans et puis s'en va...

En juillet 2022, Microsoft a lancé une version alternative de son client de messagerie Outlook : une version "Lite", c'est-à-dire une application plus légère. Et pour cause, l'application pesait seulement 5 Mo au départ, et à peine 7,5 Mo aujourd'hui. L'application Outlook Lite est optimisée pour les smartphones aux ressources limitées et pour les réseaux lents, ce qui est plutôt une bonne idée.

Cela s'est traduit par un véritable succès, avec une adoption rapide de la part des utilisateurs. En août 2024, l'application comptabilisait déjà 10 millions de téléchargements. Pourtant, Microsoft en a décidé autrement : Outlook Lite va être abandonné.

Un sort scellé par les choix de Microsoft

Malgré ce succès, Microsoft a officialisé la fin d'Outlook Lite, soit le même sort que celui réservé à d'autres outils comme Microsoft Lens. À partir du 6 octobre 2025, il ne sera plus possible d'installer l'application Outlook Lite. Dans un premier temps, les utilisateurs existants pourront continuer à l'utiliser, mais pour une durée limitée avant sa suppression définitive.

L'entreprise américaine a officialisé ce changement grâce à un message publié sur le Centre d'administration Micrososft 365 (MC1148534). Ce choix de Microsoft est motivé par la volonté de se concentrer uniquement sur une seule application : "L'application Outlook Lite est retirée afin que nous puissions concentrer nos investissements sur l'application Outlook Mobile, notre produit phare sur Android, qui offre de meilleures fonctionnalités et une meilleure expérience utilisateur.", peut-on lire.

Désormais, vous devez envisager d'abandonner Outlook Lite pour basculer vers l'application Outlook, ou une solution alternative. D'ailleurs, la firme de Redmond explique comment s'effectuera la transition :

Dans l'application Outlook Lite, une notification invitera l'utilisateur à installer Outlook Mobile.

L'utilisateur pourra également se rendre directement sur le Google Play Store pour rechercher et télécharger l'application Outlook Mobile.

Il suffira ensuite de se connecter avec ses identifiants existants pour retrouver ses e-mails, son calendrier et ses fichiers.

