Le célèbre forum Microsoft Answers accessible à l'adresse answers.microsoft.com a officiellement tiré sa révérence ! Toutes les requêtes sont désormais redirigées de manière permanente vers une nouvelle plateforme : Microsoft Q&A, une plateforme associée à Microsoft Learn. Et, bien entendu, l'IA est de la partie...

Une page se tourne pour les forums Microsoft

Depuis ce début septembre 2025, la migration du forum Microsoft Answers vers Microsoft Learn Q&A est complète. Désormais, toute tentative d'accès à l'ancien forum answers.microsoft.com, y compris depuis les résultats de recherche, aboutit sur la nouvelle plateforme learn.microsoft.com, via une redirection 301. Rassurez-vous, les sujets et l'historique ne sont pas perdus, tout a été migré par les équipes de l'entreprise américaine.

Certains internautes avaient sans doute déjà aperçu la bannière déployée par Microsoft, qui annonçait dès la fin du mois de juin l’arrivée de cette transition. Le message précisait : " À partir du 2 juillet, vous ne pourrez plus créer de nouvelles questions ici, dans la communauté de support Microsoft. Cependant, vous pouvez continuer à participer aux discussions en cours et à créer de nouvelles questions sur Microsoft Q&A. "

Ce n'est pas la première fois que Microsoft révise son écosystème lié aux échanges et aux discussions. On peut notamment citer :

Microsoft Newsgroups : l'ancêtre, actif des années 90 jusqu'en 2010.

: l'ancêtre, actif des années 90 jusqu'en 2010. TechNet : une incroyable ressource dédiée aux professionnels de l'IT.

: une incroyable ressource dédiée aux professionnels de l'IT. MSDN : axé sur les développeurs.

: axé sur les développeurs. Microsoft Answers : le forum grand public lancé en 2009, et qui tire désormais sa révérence.

Microsoft Q&A : la nouvelle plateforme centralisée et dopée à l'IA

Lancé initialement en 2019 pour remplacer TechNet et MSDN, Microsoft Q&A devient le point d'entrée unique pour toutes les demandes d'aide. Rattachée directement à la plateforme Microsoft Learn, elle se veut mieux organisée, avec un système de tags pour identifier les sujets : plus de 1 100 étiquettes prédéfinies sont disponibles. Il y a un système de catégorisation parent-enfant permettant de bien organiser les demandes. Ce n'est pas anodin, cette catégorisation permet qu'une question atteigne les bonnes personnes plus facilement.

L'autre nouveauté importante, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle : Q&A Assist. Il s'agit d'un assistant basé sur l'IA de Microsoft, entraîné sur l'immense corpus de discussions des forums. Concrètement, désormais, avant de publier une question, l'utilisateur peut la soumettre à cette IA, qui peut soit y répondre directement, soit suggérer des discussions similaires qui ont déjà obtenu une réponse de la part. Ceci pourra surement éviter quelques doublons dans les échanges...

Désormais, Microsoft Learn regroupe la documentation, la formation, les certifications et l'espace d'entraide des utilisateurs des solutions Microsoft. Si vous participez régulièrement sur les forums de Microsoft, il va falloir changer vos habitudes.

Que pensez-vous de cette évolution ?

