05/09/2025
IT-Connect » Actualités » Entreprise » Microsoft abandonne son forum Microsoft Answers, au profit de Microsoft Learn Q&A

Les forums Microsoft Answers remplacés par Microsoft Learn Q&A
Entreprise

Microsoft abandonne son forum Microsoft Answers, au profit de Microsoft Learn Q&A

Florian BURNEL 0 commentaire

Le célèbre forum Microsoft Answers accessible à l'adresse answers.microsoft.com a officiellement tiré sa révérence ! Toutes les requêtes sont désormais redirigées de manière permanente vers une nouvelle plateforme : Microsoft Q&A, une plateforme associée à Microsoft Learn. Et, bien entendu, l'IA est de la partie...

Une page se tourne pour les forums Microsoft

Depuis ce début septembre 2025, la migration du forum Microsoft Answers vers Microsoft Learn Q&A est complète. Désormais, toute tentative d'accès à l'ancien forum answers.microsoft.com, y compris depuis les résultats de recherche, aboutit sur la nouvelle plateforme learn.microsoft.com, via une redirection 301. Rassurez-vous, les sujets et l'historique ne sont pas perdus, tout a été migré par les équipes de l'entreprise américaine.

Certains internautes avaient sans doute déjà aperçu la bannière déployée par Microsoft, qui annonçait dès la fin du mois de juin l’arrivée de cette transition. Le message précisait : " À partir du 2 juillet, vous ne pourrez plus créer de nouvelles questions ici, dans la communauté de support Microsoft. Cependant, vous pouvez continuer à participer aux discussions en cours et à créer de nouvelles questions sur Microsoft Q&A. "

Ce n'est pas la première fois que Microsoft révise son écosystème lié aux échanges et aux discussions. On peut notamment citer :

  • Microsoft Newsgroups : l'ancêtre, actif des années 90 jusqu'en 2010.
  • TechNet : une incroyable ressource dédiée aux professionnels de l'IT.
  • MSDN : axé sur les développeurs.
  • Microsoft Answers : le forum grand public lancé en 2009, et qui tire désormais sa révérence.

Microsoft Q&A : la nouvelle plateforme centralisée et dopée à l'IA

Lancé initialement en 2019 pour remplacer TechNet et MSDN, Microsoft Q&A devient le point d'entrée unique pour toutes les demandes d'aide. Rattachée directement à la plateforme Microsoft Learn, elle se veut mieux organisée, avec un système de tags pour identifier les sujets : plus de 1 100 étiquettes prédéfinies sont disponibles. Il y a un système de catégorisation parent-enfant permettant de bien organiser les demandes. Ce n'est pas anodin, cette catégorisation permet qu'une question atteigne les bonnes personnes plus facilement.

L'autre nouveauté importante, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle : Q&A Assist. Il s'agit d'un assistant basé sur l'IA de Microsoft, entraîné sur l'immense corpus de discussions des forums. Concrètement, désormais, avant de publier une question, l'utilisateur peut la soumettre à cette IA, qui peut soit y répondre directement, soit suggérer des discussions similaires qui ont déjà obtenu une réponse de la part. Ceci pourra surement éviter quelques doublons dans les échanges...

Désormais, Microsoft Learn regroupe la documentation, la formation, les certifications et l'espace d'entraide des utilisateurs des solutions Microsoft. Si vous participez régulièrement sur les forums de Microsoft, il va falloir changer vos habitudes.

Que pensez-vous de cette évolution ?

Source

author avatar
Florian BURNEL Co-founder of IT-Connect
Ingénieur système et réseau, cofondateur d'IT-Connect et Microsoft MVP "Cloud and Datacenter Management". Je souhaite partager mon expérience et mes découvertes au travers de mes articles. Généraliste avec une attirance particulière pour les solutions Microsoft et le scripting. Bonne lecture.
Voir la bio complète
social network icon social network icon
Partagez cet article Partager sur Twitter Partager sur Facebook Partager sur Linkedin Envoyer par mail

Vous pourrez aussi aimer

Panne OVH : l’origine ? Une erreur humaine et un mauvais copier-coller !

Florian BURNEL 1
Windows LAPS Microsoft Entra ID octobre 2023

Windows LAPS est disponible pour Microsoft Entra ID : voici ce qu’il faut savoir !

Florian BURNEL 0

Patch Tuesday – Mars 2022 : 71 vulnérabilités et 3 zero-day

Florian BURNEL 1

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.